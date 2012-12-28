Многодетная мать получила дом от спикера и сенатора

Дом куплен на внебюджетные средства. На днях председатель областного Совета Владимир Сериков и сенатор Максим Кавджарадзе побывали в гостях у большой семьи.



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Сирота, мать восьмерых детей, жительница села Стегаловка Долгоруковского района Светлана Матвиенко отпраздновала новоселье — ее большая семья переехала из маленькой съемной квартиры в собственный дом. Купили его на внебюджетные средства при помощи председателя Липецкого областного Совета Владимира Серикова и члена Совета Федерации от региона Максима Кавджарадзе.«Вместе с сенатором Максимом Геннадьевичем Кавджарадзе познакомился с женщиной полгода назад. Она поделилась тем, что ее большая семья ютится в маленькой съёмной квартире. Светлана — сирота. И она не знала к кому обратиться за помощью.Узнав эту историю, мы не смогли остаться в стороне. За короткий срок нам с сенатором удалось изыскать внебюджетные средства и приобрести для многодетной семьи дом. Его Светлана приглядела в родном селе», — рассказал Владимир Сериков.На днях спикер и сенатор по приглашению Светланы заехали посмотреть, как поживает семья Матвиенко.«Дом не новый, но крепкий, с удобствами, в нём четыре большие комнаты, кухня, он газифицирован. Как заверила хозяйка, теперь места хватит всем – и младшим детям, и уже работающим старшим. Даже школу видно из окна, до которой идти всего 15 минут. Очень рад, что семье понравилось новое жилье. Надеюсь, что здесь вся семья будет счастлива», — поделился впечатлениями от увиденного Владимир Сериков.