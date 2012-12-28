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вчера, 22:28
9

В районе улицы Катукова потоп: прорвало трубу

Новые микрорайоны частично без воды, частично со слабым напором.

Как сообщают наши читатели, неподалеку от ТРЦ «Ривьера» - потоп. В микрорайоне «Университетский» нет воды. И судя по всему, не только на «Университетском». Читатели сообщают также о перебоях с водой этим вечером в  20,21,22,23,29,30 микрорайонах. 

«В ряде новых микрорайонов возможно снижение давления холодной воды или ее отсутствие. Специалисты РВК-Липецк уже обследуют сети на предмет утечек. Также ведут работы по минимизации района отключения для проведения ремонтных работ. После обнаружения повреждения на сетях, водоканал сразу же приступит к его устранению. Информация о проведении ремонтных работ, а также об адресах ограничения водоснабжения и точках подвоза воды будет размещена в СМИ, а также официальных аккаунтах РВК-Липецк», — сообщает пресс-служба администрации Липецка.
коммунальная авария
порыв
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Ау
вчера, 23:41
А денежки кап-кап
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Опять
вчера, 23:18
Капитализм порвался?
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Лиза
вчера, 23:01
Микрорайоны новые, а трубы почему рвутся?
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ссср
вчера, 23:32
так подключены к старым сетям, изношенным
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Житель 20го
вчера, 22:59
Вода есть. И горячая и холодная.
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САИ
вчера, 22:47
Люди не переживайте, это РВК проводит плановые ремонтные работы.
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Йцукен
вчера, 22:41
А в центре на Первомайской что с водой? С 9 нет.
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МАЛИНА ШИП
вчера, 22:38
Вот это фонтан! Караул! Сходите лучше в цирк, чем сидеть дома без воды! Цирк потрясающий! Каждый номер - шедевр. Водили развлечь младшую дочь, а развлеклись по полной программе сами! ОЧЕНЬ довольны!
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прихватизация
вчера, 22:35
скоро все трубы ссср порвутся, и будет коллапс
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