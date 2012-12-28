День смеха, космос, Пасха, Ленин, зима, весна, дожди, метель феноменально уместились в апрель
Общество
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вчера, 22:28
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В районе улицы Катукова потоп: прорвало трубу
Новые микрорайоны частично без воды, частично со слабым напором.
«В ряде новых микрорайонов возможно снижение давления холодной воды или ее отсутствие. Специалисты РВК-Липецк уже обследуют сети на предмет утечек. Также ведут работы по минимизации района отключения для проведения ремонтных работ. После обнаружения повреждения на сетях, водоканал сразу же приступит к его устранению. Информация о проведении ремонтных работ, а также об адресах ограничения водоснабжения и точках подвоза воды будет размещена в СМИ, а также официальных аккаунтах РВК-Липецк», — сообщает пресс-служба администрации Липецка.
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