В районе улицы Катукова потоп: прорвало трубу

Новые микрорайоны частично без воды, частично со слабым напором.

Как сообщают наши читатели, неподалеку от ТРЦ «Ривьера» - потоп. В микрорайоне «Университетский» нет воды. И судя по всему, не только на «Университетском». Читатели сообщают также о перебоях с водой этим вечером в 20,21,22,23,29,30 микрорайонах.«В ряде новых микрорайонов возможно снижение давления холодной воды или ее отсутствие. Специалисты РВК-Липецк уже обследуют сети на предмет утечек. Также ведут работы по минимизации района отключения для проведения ремонтных работ. После обнаружения повреждения на сетях, водоканал сразу же приступит к его устранению. Информация о проведении ремонтных работ, а также об адресах ограничения водоснабжения и точках подвоза воды будет размещена в СМИ, а также официальных аккаунтах РВК-Липецк», — сообщает пресс-служба администрации Липецка.