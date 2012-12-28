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55 минут назад
Второй случай заболевания холерой выявлен у жителя Воронежской области
"Случай заболевания холерой выявлен у жителя Воронежской области. Пациент прибыл рейсом из Индии в Москву 21 апреля. Ранее случай заболевания холерой был подтвержден у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом", - говорится в сообщении.
У туриста нет признаков заболевания, он получает антибиотики. Также установлен круг лиц, с кем контактировал больной после возвращения - все взяты под медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование, экстренная профилактика. Ни у кого из контактных лиц симптомов заболевания нет.
Отмечается, что рисков распространения заболевания нет. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. В управлении добавили, что после выявления первого случая заболевания был установлен круг всех контактных лиц в 33 регионах страны, в том числе пассажиров, прибывших тем же рейсом. В результате удалось быстро выявить заболевание у второго заболевшего в ходе обследования контактных.
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