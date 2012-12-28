Четыре жертвы мошенников перевели им больше пяти миллионов рублей

Больше всего денег лишилась 38-летняя липчанка — 1,7 миллиона рублей.

За сутки в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились четверо жителей Липецкой области. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 76-летний липчанин в течение месяца — с 25 марта по 26 апреля общался в мессенджере со «специалистами Роскомнадзора», «сотрудниками ФСБ» и «Росфинмониторинга». В результате они убедили пенсионера перевести через банкомат на «безопасный счёт» 1,6 миллиона рублей.38-летняя женщина с 25 по 28 апреля общалась с мошенниками в мессенджере, и те под предлогом необходимости обеспечения сохранности средств убедили её перевести через банкомат 1,7 миллиона рублей.В Ельце 40-летний мужчина с 25 по 28 апреля пытался заработать, установив специальное приложение. Его обманули под видом операции по выводу денег — мошенникам он перевёл через приложение 1,5 миллиона рублей.А в Елецком районе 67-летняя женщина поговорила с неизвестным и, пытаясь сохранить свои деньги, перевела мошенникам через банкомат 345 тысяч рублей.