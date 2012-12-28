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В Липецком округе 49-летняя и 23-летняя женщины продали квартиру и перевели 2,5 миллиона рублей мошенникам
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Происшествия
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38 минут назад
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Четыре жертвы мошенников перевели им больше пяти миллионов рублей
Больше всего денег лишилась 38-летняя липчанка — 1,7 миллиона рублей.
38-летняя женщина с 25 по 28 апреля общалась с мошенниками в мессенджере, и те под предлогом необходимости обеспечения сохранности средств убедили её перевести через банкомат 1,7 миллиона рублей.
В Ельце 40-летний мужчина с 25 по 28 апреля пытался заработать, установив специальное приложение. Его обманули под видом операции по выводу денег — мошенникам он перевёл через приложение 1,5 миллиона рублей.
А в Елецком районе 67-летняя женщина поговорила с неизвестным и, пытаясь сохранить свои деньги, перевела мошенникам через банкомат 345 тысяч рублей.
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