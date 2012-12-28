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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: День эмоционального выгорания, новая электричка, на работу всё чаще берут сотрудников с судимостью

Все самое главное про наступивший понедельник.

Температурное дно

Сегодня температура в Липецке достигнет самых низких значений в конце апреля - от +9 до +11 градусов. День пройдёт без существенных осадков. Но уже со вторника начнёт теплеть, температура вернётся к климатическим нормам.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Депутатская, 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а;
- ул. Звездная, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 12, 13, 13/2, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 16/2, 16, 17;
- ул. Космонавтов, 43, 45/2, 45/3, 47, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/7, 49/1, 49/2, 49/3,
49/4, 51;
- ул. Филипченко, 4/1, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/2, 12, 12/2, 14/1, 14/2;
- ул. Я. Берзина, 3а, 9, 9а.

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Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Володарского, Воровского, Депутатской, Полевой участок, Чкалова, в переулках Верещагина, Вишнёвом, Даргомыжского, Фруктовом.

Отключение света

Начнут неделю в потёмках с 9:00 до 17:00 липчане по адресам:
- ул. А.Г. Кочеткова, 2, 4а;
- ул. Арсеньева, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63;
- ул. Баумана;
- ул. Белорусская;
- ул. Береговая, 370;
- ул. Брюллова;
- ул. В. Скороходова, 19;
- ул. Космонавтов, 64-76;
- ул. Огородная, 18а, 34а;
- ул. Рассветная, 3-10;
- ул. Родниковая;
- ул. Ситовская, 394;
- ул. Скороходова (Ситовка), 14;
- ул.Сокольская, 1-19;
- ул. Стасова, 26-40;
- ул. Третьякова, 1;
- ул. Цемзаводская, д. 3, 4;
- ул. Циолковского, 10/3, 14/1, 14/2;

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- пер. Космический, 3, 4, 4а, 5, 5а, 36;
- пер. Лунный, 4;
- пер. Свободный;

- Насосная станция;
- коттеджи «Квартал 54»;

- садоводчество «Металлург- 2», 243;
- садоводчество «Речное»;
- садоводчество «Сокол-2»;
- садоводчество «Сокол-3».

Пробки

Понедельник – коварный денёк. Заторы в городе начались в 6 утра, но большинство пробок всё-таки можно объехать, если пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.



Песни родины из Москвы

Липецкий дом музыки (ул. П. Осипенко, 18) приглашает в 19:00 на виртуальный концерт «Песни нашей родины», посвященный 80-летию Победы (12+).

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Липчане на большом экране с помощью специальной звуковой аппаратуры смогут посмотреть и послушать трансляцию из концертного зала Московской филармонии. В исполнении академического симфонического оркестра, а также академического большого хора «Мастера хорового пения» прозвучат песни военных лет.

Мастер-класс в «Модном месте»

Если не знаете, чем занять себя в первый день недели, то напоминаем, что в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) традиционно проходятзанятия из цикла «Мастеровой понедельник». Сегодня в 17:00 желающих будут учить изготовлению стильной броши (12+).

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Фото vk.com/ocknt

Брошь – словно финальный мазок кисти художника, способный преобразить придать законченный вид любому образу. Это незаменимый аксессуар в гардеробе любой девушки, ключ к вашей индивидуальности. Прежде фаворитами были изящные миниатюры, но сегодня на пике популярности – броши, поражающие своим масштабом и выразительностью. Крупные, сочные бутоны расцветают на лацканах пальто, жакетов, платьев, шарфах и шапках, приковывают взгляды и диктуют новые правила игры. Модные показы именитых дизайнеров все чаще демонстрируют эту тенденцию.

Все материалы для изготовления броши включены в стоимость билета.

Новая электричка

С сегодняшнего дня начнутся тестовые рейсы электричек от Липецка до станции Патриаршей в Задонском районе

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Поезда будут курсировать по понедельникам и четвергам. Из Липецка состав отправится в 9:12 и 11:41, а обратные рейсы из Патриаршей – в 10:03 и 12:32. Такой график, как отмечают власти, удобен для однодневных поездок – например, на работу или для коротких визитов. Новый маршрут создан в качестве альтернативы автобусам. Если он станет популярным, то рейсы утвердят на постоянной основе.

Борьба с нелегалами

Липецкие власти вновь пошли на борьбу с нелегальной занятостью.

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Как сообщили в мэрии, представители департаментов финансов, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры посетили 94 предприятия, где провели с сотрудниками разъяснительные беседы. Людям в очередной раз рассказали о потере социальных гарантий, сложностях с получением кредитов и другими проблемами из-за работы в тени.

Просто поговорили и всё? Так точно победим! Ах да – сотрудникам ещё и раздали информационные материалы, подробно освещающие эти вопросы. Утверждается, что такие встречи будут продолжены.

День выгорания

28 апреля считается в России Днём выгорания. По опросам 45% работающих россиян испытывали этот синдром.

В SuperJob провели опрос среди липчан и выяснили, что главным симптомом выгорания земляки считают отсутствие желания работать – 34%. На втором месте — проявления хронической усталости - 27%, на третьем — апатия - 25%.

Главными причинами стресса назвали неадекватное руководство и некорректную организацию рабочего процесса – 20%. Далее идут высокие нагрузки – 18%, рутина – 15%.

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Сами же липчане дали советы, как победить опасный синдром. 25% считают, что нужно срочно взять отпуск, 12% советуют сменить работу, 7% убеждены в пользе регулярных занятий спортом, по 5% советуют найти хобби или добиться повышения зарплаты.

Сотрудники с бэк-граундом

Люди с непогащеной судимостью работают в 7% организаций Липецка, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

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Кадровый голод делает своё дело, и уже 15% работодателей готовы трудоустраивать ранее судимых. Чаще лояльность к бывшим заключенным проявляют добывающие, строительные, энергетические и производственные предприятия. Компании принимают соискателей с непогашенной судимостью на позиции рабочих и разнорабочих.

Дорогие липчане! Понедельник – день тяжёлый, но и сегодня не стоит упускать из виду и происходящие события. Липчанам следить за информационной лентой легко – она непрерывно появляется на GOROD48, не случайно считающимся электронным именем региона. Чаще заходите на сайт во время рабочих пауз и будьте в курсе всех новостей. Ждём вас 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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сегодня, 07:55
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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