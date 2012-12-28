Сегодня в Липецке: День эмоционального выгорания, новая электричка, на работу всё чаще берут сотрудников с судимостью

Все самое главное про наступивший понедельник.

Сегодня температура в Липецке достигнет самых низких значений в конце апреля - от +9 до +11 градусов. День пройдёт без существенных осадков. Но уже со вторника начнёт теплеть, температура вернётся к климатическим нормам.









- ул. Филипченко, 4/1, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/2, 12, 12/2, 14/1, 14/2;

- ул. Я. Берзина, 3а, 9, 9а.













Отключение света





- ул. Циолковского, 10/3, 14/1, 14/2;











Липецкий дом музыки (ул. П. Осипенко, 18) приглашает в 19:00 на виртуальный концерт «Песни нашей родины», посвященный 80-летию Победы (12+).









Если не знаете, чем занять себя в первый день недели, то напоминаем, что в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) традиционно проходятзанятия из цикла «Мастеровой понедельник». Сегодня в 17:00 желающих будут учить изготовлению стильной броши (12+).













Фото vk.com/ocknt

С сегодняшнего дня начнутся тестовые рейсы электричек от Липецка до станции Патриаршей в Задонском районе















Липецкие власти вновь пошли на борьбу с нелегальной занятостью.











Как сообщили в мэрии, представители департаментов финансов, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры посетили 94 предприятия, где провели с сотрудниками разъяснительные беседы. Людям в очередной раз рассказали о потере социальных гарантий, сложностях с получением кредитов и другими проблемами из-за работы в тени.





Главными причинами стресса назвали неадекватное руководство и некорректную организацию рабочего процесса – 20%. Далее идут высокие нагрузки – 18%, рутина – 15%.













Сотрудники с бэк-граундом

Люди с непогащеной судимостью работают в 7% организаций Липецка, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Депутатская, 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а;- ул. Звездная, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 12, 13, 13/2, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 16/2, 16, 17;- ул. Космонавтов, 43, 45/2, 45/3, 47, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/7, 49/1, 49/2, 49/3,49/4, 51;Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Володарского, Воровского, Депутатской, Полевой участок, Чкалова, в переулках Верещагина, Вишнёвом, Даргомыжского, Фруктовом.Начнут неделю в потёмках с 9:00 до 17:00 липчане по адресам:- ул. А.Г. Кочеткова, 2, 4а;- ул. Арсеньева, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63;- ул. Баумана;- ул. Белорусская;- ул. Береговая, 370;- ул. Брюллова;- ул. В. Скороходова, 19;- ул. Космонавтов, 64-76;- ул. Огородная, 18а, 34а;- ул. Рассветная, 3-10;- ул. Родниковая;- ул. Ситовская, 394;- ул. Скороходова (Ситовка), 14;- ул.Сокольская, 1-19;- ул. Стасова, 26-40;- ул. Третьякова, 1;- ул. Цемзаводская, д. 3, 4;- пер. Космический, 3, 4, 4а, 5, 5а, 36;- пер. Лунный, 4;- пер. Свободный;- Насосная станция;- коттеджи «Квартал 54»;- садоводчество «Металлург- 2», 243;- садоводчество «Речное»;- садоводчество «Сокол-2»;- садоводчество «Сокол-3».Понедельник – коварный денёк. Заторы в городе начались в 6 утра, но большинство пробок всё-таки можно объехать, если пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.Липчане на большом экране с помощью специальной звуковой аппаратуры смогут посмотреть и послушать трансляцию из концертного зала Московской филармонии. В исполнении академического симфонического оркестра, а также академического большого хора «Мастера хорового пения» прозвучат песни военных лет.Брошь – словно финальный мазок кисти художника, способный преобразить придать законченный вид любому образу. Это незаменимый аксессуар в гардеробе любой девушки, ключ к вашей индивидуальности. Прежде фаворитами были изящные миниатюры, но сегодня на пике популярности – броши, поражающие своим масштабом и выразительностью. Крупные, сочные бутоны расцветают на лацканах пальто, жакетов, платьев, шарфах и шапках, приковывают взгляды и диктуют новые правила игры. Модные показы именитых дизайнеров все чаще демонстрируют эту тенденцию.Все материалы для изготовления броши включены в стоимость билета.Поезда будут курсировать по понедельникам и четвергам. Из Липецка состав отправится в 9:12 и 11:41, а обратные рейсы из Патриаршей – в 10:03 и 12:32. Такой график, как отмечают власти, удобен для однодневных поездок – например, на работу или для коротких визитов. Новый маршрут создан в качестве альтернативы автобусам. Если он станет популярным, то рейсы утвердят на постоянной основе.Просто поговорили и всё? Так точно победим! Ах да – сотрудникам ещё и раздали информационные материалы, подробно освещающие эти вопросы. Утверждается, что такие встречи будут продолжены.28 апреля считается в России Днём выгорания. По опросам 45% работающих россиян испытывали этот синдром.В SuperJob провели опрос среди липчан и выяснили, что главным симптомом выгорания земляки считают отсутствие желания работать – 34%. На втором месте — проявления хронической усталости - 27%, на третьем — апатия - 25%.Сами же липчане дали советы, как победить опасный синдром. 25% считают, что нужно срочно взять отпуск, 12% советуют сменить работу, 7% убеждены в пользе регулярных занятий спортом, по 5% советуют найти хобби или добиться повышения зарплаты.Кадровый голод делает своё дело, и уже 15% работодателей готовы трудоустраивать ранее судимых. Чаще лояльность к бывшим заключенным проявляют добывающие, строительные, энергетические и производственные предприятия. Компании принимают соискателей с непогашенной судимостью на позиции рабочих и разнорабочих.