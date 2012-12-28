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В России
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57 минут назад
В Балашихе при взрыве машины погиб военный
На место происшествия выехали следователи, криминалисты и эксперты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов.
По данным СК РФ, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.
По данным оперативных служб, его мощность составила более 300 г в тротиловом эквиваленте, фрагменты СВУ направят на экспертизу.
Как пишет Телеграм-канал SHOT, погибший при взрыве в Балашихе замначальника ГОУ ГШ ВС РФ случайно проходил мимо взорвавшегося Volkswagen Golf в момент ЧП. Его тело отбросило на несколько метров.
Предварительно, начинённый взрывчаткой автомобиль могли специально пригнать в район, где проживал военный. Автомобиль не принадлежал ему.
Взрывотехники работают на месте подрыва автомобиля.
Ярослав Москалик — заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Ему было 59 лет. Он являлся представителем Минобороны РФ в различных переговорных процессах.
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