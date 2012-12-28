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173
20 минут назад
3

Житель Сокола во время скандала с матерью обругал и соседку

Женщина оскорбления терпеть не стала и обратилась в правоохранительные органы.

3 тысячи рублей штрафа заплатит липчанин за оскорбление соседки. Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, на улице Баумана 46-летний мужчина, скандалил с матерью. Мимо шла с работы уставшая 71-летняя соседка и он переключился на нее. В адрес женщины прозвучали грубые оскорбления, нецензурная брань, сосед показывал ей неприличные жесты.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, после чего прокурора возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Суд, рассмотрев материалы, признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 3 тысяч рублей.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Андрей
10 минут назад
Помогла соседка. Теперь маме деньги на штраф искать, ибо наверняка пьющий или безработный.
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Бабка Первая
2 минуты назад
А куда матери деваться? Она же это воспитала и держит возле себя.
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777
14 минут назад
Ага, а штраф заплатит опять же мать.
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