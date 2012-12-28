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Происшествия
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Житель Сокола во время скандала с матерью обругал и соседку
Женщина оскорбления терпеть не стала и обратилась в правоохранительные органы.
Женщина обратилась в правоохранительные органы, после чего прокурора возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).
Суд, рассмотрев материалы, признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 3 тысяч рублей.
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