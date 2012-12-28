Житель Сокола во время скандала с матерью обругал и соседку

Женщина оскорбления терпеть не стала и обратилась в правоохранительные органы.

3 тысячи рублей штрафа заплатит липчанин за оскорбление соседки. Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, на улице Баумана 46-летний мужчина, скандалил с матерью. Мимо шла с работы уставшая 71-летняя соседка и он переключился на нее. В адрес женщины прозвучали грубые оскорбления, нецензурная брань, сосед показывал ей неприличные жесты.Женщина обратилась в правоохранительные органы, после чего прокурора возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).Суд, рассмотрев материалы, признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 3 тысяч рублей.