Родственники пострадавшего в ДТП просят прислать записи авторегистраторов с поворота на Дачный
Родственники пострадавшего в ДТП просят прислать записи авторегистраторов с поворота на Дачный
Происшествия
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40 минут назад
Забытый пакет оказался безопасным
На проспекте Победы завершилось обследование пакета, о котором бдительные граждане сообщили правоохранителям.
Напомним, что в связи с подозрительной находкой сегодня днем на остановку «Памятник Чернобыльцев» прибыли экстренные службы.
20 марта в этом же месте произошла аналогичная ситуация.
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