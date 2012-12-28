Уже 805 человек пострадали от клещей

14,3% снятых с жителей Липецкой области клещей были заражены иксодовым клещевым боррелиозом.

От присасывания клещей в Липецкой области пострадали уже 805 человек, в том числе 315 детей.По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, поражённость доставленных для исследования в лаборатории клещей, снятых с людей, иксодовым клещевым боррелиозом составила 14,3%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 6,7%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0,6%.Присасывание клещей в 71% случаев произошло на территории домов и приусадебных участков. Также клещи нападали на людей на природе (13,7%), в садоводческих товариществах (5%), на кладбищах (3,4%), в парках (2,6%) и прочих местах (4,3%).Напомним, в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы, Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.