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Политика
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52 минуты назад
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В Ельце началась подготовка к выборам мэра
Фаворит известен заранее.
Документы от претендентов на должность комиссия будет принимать с 28 апреля по 2 июня. После чего проверит поданные документы и пообщается с претендентами. Окончательное решение примет сессия горсовета.
Напомним, прежний глава Ельца Евгений Боровских ушел в отставку в связи с назначением на должность и. о. уполномоченного по защите прав предпринимателей Липецкой области. 15 апреля губернатор Игорь Артамонов возложил исполнение обязанностей мэра Ельца на 30-летнего Вячеслава Жабина
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