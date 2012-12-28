На тамбовской трассе столкнулись легковушка и грузовик

Водителя и пассажирку извлекали из легкового автомобиля спасатели.

Сегодня рано утром на 317-м километре трассы Орёл-Тамбов столкнулись легковушка «Грейт Уолл» и грузовик «Мерседес».На место ДТП выезжали дежурные смены пожарной части №40 села Плеханово и аварийно-спасательного отряда Липецкой области.— Спасатели обесточили аккумуляторы автомобилей и помогли выбраться 50-летнему водителю легковушки и его 48-летней пассажирке — они переданы медикам для дальнейшей госпитализации. Разлива топлива не произошло, погибших нет, — рассказали GOROD48 в УГПСС Липецкой области.