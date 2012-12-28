Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Сегодня в Липецке: знаменитые страшилки, липецкие мужчины – не скряги, но 8 марта рассчитывают уложиться в 3 тысячи
Происшествия
685
41 минуту назад
На тамбовской трассе столкнулись легковушка и грузовик
Водителя и пассажирку извлекали из легкового автомобиля спасатели.
На место ДТП выезжали дежурные смены пожарной части №40 села Плеханово и аварийно-спасательного отряда Липецкой области.
— Спасатели обесточили аккумуляторы автомобилей и помогли выбраться 50-летнему водителю легковушки и его 48-летней пассажирке — они переданы медикам для дальнейшей госпитализации. Разлива топлива не произошло, погибших нет, — рассказали GOROD48 в УГПСС Липецкой области.
1/4
0
3
1
0
0
Комментарии