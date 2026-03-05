Все новости
«Мне 87 лет, жене — 90: дарю мимозы ей каждый год!»
Общество
И снова неразделённая любовь: на улице Титова спасли 36-летнего липчанина
Происшествия
Парковка на Плеханова стала автосалоном
Общество
Ельчанина застрелили из «Сайги»
Общество
Контракт на ремонт дороги между двумя судами в Липецке получила темная лошадка
Общество
Сорок одна тульская кошка гастролировала в Липецке незаконно
Общество
Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Общество
Отец погибшего участника СВО добился назначении пенсии по потере кормильца
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
60-летняя женщина не смогла выбраться из дома из-за сошедшего с крыши снега
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
По проспекту 60-летия СССР поплыли автомобили
Общество
Дерево упало на дом в центре Липецка
Происшествия
На тамбовской трассе столкнулись легковушка и грузовик
Происшествия
В селе Казинка горел жилой дом
Происшествия
Пенсионерка оставила сумку без присмотра на рынке – у нее тут же нашелся новый хозяин
Происшествия
Сегодня в Липецке: знаменитые страшилки, липецкие мужчины – не скряги, но 8 марта рассчитывают уложиться в 3 тысячи
Общество
Отбой красного уровня
Происшествия
В Липецкой области — воздушная тревога
Происшествия
Желтый уровень введен в Липецкой области
Происшествия
Происшествия
490
29 минут назад

Дерево упало на дом в центре Липецка

И помяло вывеску на козырьке.

На улице Плеханова дерево упало на дом №50 со стороны улицы Пролетарской и помяло рекламную конструкцию на входной группе.

hYBK2fgHjWCwDeOI98x0wI5xxyEoK4DlOx4D7DbNkpfpKZ3sgs7kmj_qU0aw8frGZmL31J0a4HDTvj0ResNPgmDB копия.jpg+2026-03-05-09.15.34.jpg

По словам работницы офиса,  расположенного на первом этаже здания, вчера вечером еще всё было в порядке, дерево могло упасть ночью.

LAI2Np0ttxrZ_hBzzBLuPtvevz89V7qO7JbHqPfjde-ZH4y5Nnhkgz_aECFUEM0ZZT_lFZCNchq80VnAvBgOSM1Y копия.jpg+2026-03-05-09.15.34.jpg

— Дерево вроде было нормальным, его регулярно опиливали. Возможно его корни повредили энергетики во время прошлогодних раскопок, вот оно и не выдержало, — рассказала липчанка.

1tExoBigZ5sbUWm0wbE8D6PG34Qql2GS26myTUPIouXlA9SpVhjiLKaqGMSozS1fbms7mbNKx518pbXH1jdvoNos копия.jpg+2026-03-05-09.15.34.jpg

В МКУ «Управления ГО и ЧС города Липецка» GOROD48 сообщили, что пока обращений о падении дерева не получали.

2nBz4YZ_fF_ehIkMILQpQz7IgZWJTwGPJ--snwWiJmUtL5OZKBIgVu9eAl1K-hrs7d2OVDUEIQ4umy_i1FINl2M_ копия.jpg+2026-03-05-09.15.34.jpg
