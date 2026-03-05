Дерево упало на дом в центре Липецка

И помяло вывеску на козырьке.

На улице Плеханова дерево упало на дом №50 со стороны улицы Пролетарской и помяло рекламную конструкцию на входной группе.По словам работницы офиса, расположенного на первом этаже здания, вчера вечером еще всё было в порядке, дерево могло упасть ночью.— Дерево вроде было нормальным, его регулярно опиливали. Возможно его корни повредили энергетики во время прошлогодних раскопок, вот оно и не выдержало, — рассказала липчанка.В МКУ «Управления ГО и ЧС города Липецка» GOROD48 сообщили, что пока обращений о падении дерева не получали.