29 минут назад
Дерево упало на дом в центре Липецка
И помяло вывеску на козырьке.
По словам работницы офиса, расположенного на первом этаже здания, вчера вечером еще всё было в порядке, дерево могло упасть ночью.
— Дерево вроде было нормальным, его регулярно опиливали. Возможно его корни повредили энергетики во время прошлогодних раскопок, вот оно и не выдержало, — рассказала липчанка.
В МКУ «Управления ГО и ЧС города Липецка» GOROD48 сообщили, что пока обращений о падении дерева не получали.
