Пенсионерка оставила сумку без присмотра на рынке – у нее тут же нашелся новый хозяин

Вместе с сумкой украли золотую цепочку с крестом.

В вашем браузере отключен JavaScript

73-летняя жительница Липецкого округа ненадолго оставила тяжелую сумку без присмотра на рынке и ее тут же украли. Внутри сумки были порванная золотая цепочка с крестом, которые женщина хотела сдать в ремонт.Подозреваемый в краже попал на запись камер наблюдения.«В конце февраля полицейские заметили похожего мужчину на том же месте. 61-летний житель Липецкого округа во всем сознался. Найденную сумку он оставил недалеко от рынка, а золотое украшение забрал себе – оно изъято», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража», мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.