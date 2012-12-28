Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
сегодня, 07:41
Пенсионерка оставила сумку без присмотра на рынке – у нее тут же нашелся новый хозяин
Вместе с сумкой украли золотую цепочку с крестом.
Подозреваемый в краже попал на запись камер наблюдения.
«В конце февраля полицейские заметили похожего мужчину на том же месте. 61-летний житель Липецкого округа во всем сознался. Найденную сумку он оставил недалеко от рынка, а золотое украшение забрал себе – оно изъято», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража», мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
