Липецкая вечЁрка: афера с машинами, перформанс с домофонами и плывущий город

Сегодня, 5 марта, полицейские рассказали, как раскрыли аферу на 8,3 миллиона рублей, в домофонной компании удивляются странному перформансу с возложением цветов, и Липецк продолжает заливать растаявший снег и вода из прорванных труб.