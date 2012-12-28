Все новости
Пенсионерка оставила сумку без присмотра на рынке – у нее тут же нашелся новый хозяин
Происшествия
Липчанка больше года жила на деньги с афер, а потом за ней пришли
Происшествия
По проспекту 60-летия СССР поплыли автомобили
Общество
На тамбовской трассе столкнулись легковушка и грузовик
Происшествия
Дерево упало на дом в центре Липецка
Происшествия
К испорченным домофонам возлагают цветы
Происшествия
В Липецкой области — воздушная тревога
Происшествия
Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
Происшествия
Улицы Косыревки продолжает заливать
Общество
Организатор кооператива «Верное решение» сел на пять лет
Происшествия
Липецк оказался в зеленой зоне по чистоте воздуха
Общество
Липецкий студент провернул аферу с бонусами лояльности на 450 000 рублей
Происшествия
К испорченным домофонам возлагают цветы
Происшествия
За два месяца зимы в Липецкой области родились 1087 малышей
Общество
Трое липчан вернулись из плена
Общество
От Бугра до Городишки — вода да колея
Общество
Три выпускника Липецкой области будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку
Общество
Липецкая вечЁрка: афера с машинами, перформанс с домофонами и плывущий город
Общество
Прокуратура защитила права потерявшей отца на СВО пятилетней девочки: теперь ей выплатят миллион
Общество
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Общество
233
54 минуты назад
2

Липецкая вечЁрка: афера с машинами, перформанс с домофонами и плывущий город

Сегодня, 5 марта, полицейские рассказали, как раскрыли аферу на 8,3 миллиона рублей, в домофонной компании удивляются странному перформансу с возложением цветов, и Липецк продолжает заливать растаявший снег и вода из прорванных труб.

Если Остап Бендер знал 400 относительно честных способов отъема денег у населения, то 47-летняя липчанка нашла свой путь.

Чуть больше чем за год она «заработала» 8,3 миллиона рублей. Предлагала знакомым автомобили, якобы арестованные судебными приставами у должников, по цене ниже рыночной, а также обещала посредничество в получении водительских прав без сдачи экзаменов.

Когда сотрудники угрозыска отдела полиции № 7 ее задержали, в квартире обнаружили только 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Липчанке избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. 

«Если бы это было невозможно, никто денег не дал, а так аж очередь выстроилась, десятка два желающих, судя по сумме», — заметила Инна.

Организатора кооператива «Верное решение» осудили за мошенничество в особо крупном размере на пять лет.

С января 2017 года по март 2019 года руководители кооператива, обещая высокие проценты, привлекали деньги пайщиков — в основном, пенсионеров, 88 пайщиков лишились более 32,5 миллиона рублей.

У lдиректора «Городского детско-юношеского центра» масштабы не те. Его обвинили в превышении полномочий всего на миллион рублей — в центре фиктивно числился педагог-организатор.

«Я тоже с таким встречалась. Зарплату получаешь, а там в ведомости, в организации на 30 человек, ещё 5 «мёртвых душ», которых никто из сотрудников и в глаза не видел. Начальству зарплата идёт, а ты за двоих работаешь», — рассказала Пенсионерка.

В Липецке продолжают громить домофоны. Пострадали устройства в домах на улицах Звездной, Филипченко, Меркулова. Одних вандалов полицейские нашли, других пока ищут. Домофонная компания «Линия» заменила разрушенное, а новые домофоны вдруг сняли странный перформанс. Двое молодых людей пришли к подъездам, где были испорчены домофоны и воткнули в козырьки гвоздики.




«Очередные неадекваты наркоманы. Повесить на них все раскуроченные домофоны в городе, пусть платят», — предложил НКВД.

«Сегодня в новостях прочитала, что в Тюменской области мальчик 12 лет вынес из пожара соседку, которая не могла ходить. А наши липецкие громят домофоны», — возмутился комментатор.

Накануне на проспекте 60-летия СССР разлилась река.



Сегодня выяснилось, что в том районе прохудилась труба, которую весь день чинили сотрудники «РВК-Липецк».

«В этом городе жители за всё заплатят! Они очень терпеливые и платёжеспособные», — возмущается комментатор.

«Зато, тарифы не забывают повышать и напоминают, что оплачивать надо во время. Мы-то вовремя оплачиваем, а что же вы трубы во время не перекладываете?», — добавил гость.

«Значит, здесь должен появиться обещанный Гребной канал!» — вспомнил ё  прожекты бывшего мэра.

Улицы села Косыревка топит талая вода. А жители села Гнилуша жалуются на  нерасчищенную дорогу, у них половодье впереди.

«Есть решение. Мы скинулись всей улицей, кто сколько может и наняли грейдер. Полдня работы стоит 10 тысяч рублей. Жители Гнилуш могут сделать также. А не сельскую администрацию не надо надеяться. Бюджета нет. В селах прописаны одни старики и безработные. Они налогов на платят», — предложил выход Злой.

«Такая байда во всех районах города! Во двор не заехать, а про частный сектор я вообще не говорю», — доложил Горожанин.

Сегодня ночью снова похолодает, температура составит -5 до -7 градусов, ожидается. Днем в городе, по прогнозам синоптиков, столбики термометров могут опуститься до -4 градусов. Будьте осторожны, на дорогах ожидается гололедица.
Комментарии (2)

Сначала новые
65+
6 минут назад
Липецк опять прославился на всю страну дерево рухнуло на жилой дом повредил фасад !
Ответить
Ветеран
16 минут назад
Раньше к подобным опер с участковым приходили, а сейчас такая делегация!
Ответить
