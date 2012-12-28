Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
Прокуратура защитила права потерявшей отца на СВО пятилетней девочки: теперь ей выплатят миллион
54 минуты назад
Липецкая вечЁрка: афера с машинами, перформанс с домофонами и плывущий город
Сегодня, 5 марта, полицейские рассказали, как раскрыли аферу на 8,3 миллиона рублей, в домофонной компании удивляются странному перформансу с возложением цветов, и Липецк продолжает заливать растаявший снег и вода из прорванных труб.
Чуть больше чем за год она «заработала» 8,3 миллиона рублей. Предлагала знакомым автомобили, якобы арестованные судебными приставами у должников, по цене ниже рыночной, а также обещала посредничество в получении водительских прав без сдачи экзаменов.
Когда сотрудники угрозыска отдела полиции № 7 ее задержали, в квартире обнаружили только 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Липчанке избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
«Если бы это было невозможно, никто денег не дал, а так аж очередь выстроилась, десятка два желающих, судя по сумме», — заметила Инна.
Организатора кооператива «Верное решение» осудили за мошенничество в особо крупном размере на пять лет.
С января 2017 года по март 2019 года руководители кооператива, обещая высокие проценты, привлекали деньги пайщиков — в основном, пенсионеров, 88 пайщиков лишились более 32,5 миллиона рублей.
У lдиректора «Городского детско-юношеского центра» масштабы не те. Его обвинили в превышении полномочий всего на миллион рублей — в центре фиктивно числился педагог-организатор.
«Я тоже с таким встречалась. Зарплату получаешь, а там в ведомости, в организации на 30 человек, ещё 5 «мёртвых душ», которых никто из сотрудников и в глаза не видел. Начальству зарплата идёт, а ты за двоих работаешь», — рассказала Пенсионерка.
В Липецке продолжают громить домофоны. Пострадали устройства в домах на улицах Звездной, Филипченко, Меркулова. Одних вандалов полицейские нашли, других пока ищут. Домофонная компания «Линия» заменила разрушенное, а новые домофоны вдруг сняли странный перформанс. Двое молодых людей пришли к подъездам, где были испорчены домофоны и воткнули в козырьки гвоздики.
«Очередные неадекваты наркоманы. Повесить на них все раскуроченные домофоны в городе, пусть платят», — предложил НКВД.
«Сегодня в новостях прочитала, что в Тюменской области мальчик 12 лет вынес из пожара соседку, которая не могла ходить. А наши липецкие громят домофоны», — возмутился комментатор.
Накануне на проспекте 60-летия СССР разлилась река.
Сегодня выяснилось, что в том районе прохудилась труба, которую весь день чинили сотрудники «РВК-Липецк».
«В этом городе жители за всё заплатят! Они очень терпеливые и платёжеспособные», — возмущается комментатор.
«Зато, тарифы не забывают повышать и напоминают, что оплачивать надо во время. Мы-то вовремя оплачиваем, а что же вы трубы во время не перекладываете?», — добавил гость.
«Значит, здесь должен появиться обещанный Гребной канал!» — вспомнил ё прожекты бывшего мэра.
Улицы села Косыревка топит талая вода. А жители села Гнилуша жалуются на нерасчищенную дорогу, у них половодье впереди.
«Есть решение. Мы скинулись всей улицей, кто сколько может и наняли грейдер. Полдня работы стоит 10 тысяч рублей. Жители Гнилуш могут сделать также. А не сельскую администрацию не надо надеяться. Бюджета нет. В селах прописаны одни старики и безработные. Они налогов на платят», — предложил выход Злой.
«Такая байда во всех районах города! Во двор не заехать, а про частный сектор я вообще не говорю», — доложил Горожанин.
Сегодня ночью снова похолодает, температура составит -5 до -7 градусов, ожидается. Днем в городе, по прогнозам синоптиков, столбики термометров могут опуститься до -4 градусов. Будьте осторожны, на дорогах ожидается гололедица.
