47 минут назад
Улицы Косыревки продолжает заливать
На этот раз затопило часть улицы Советской. В подвалах двух домов уже стоит вода.
В Косыревском сельсовете знают о подтоплении улицы, вчера во льду попытались пробить сток, но из-за таяния снега вода продолжает пребывать.
— Владельцам подтопленного дома сельсовет еще до начала его строительства рекомендовал смонтировать индивидуальную систему водоотведения, так как участок находится в зоне подтопления. Однако сделана она не была. Сейчас сельсовет не может смонтировать водоотведение, потому что все инженерные коммуникации проложены прямо у забора, — рассказали в сельсовете.
Днем ранее талыми водами в Косыревке затопило часть улицы Солнечной.
