Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
И снова неразделённая любовь: на улице Титова спасли 36-летнего липчанина
Происшествия
Парковка на Плеханова стала автосалоном
Общество
Ельчанина застрелили из «Сайги»
Общество
Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Общество
Сорок одна тульская кошка гастролировала в Липецке незаконно
Общество
Пенсионерка оставила сумку без присмотра на рынке – у нее тут же нашелся новый хозяин
Происшествия
Отец погибшего участника СВО добился назначении пенсии по потере кормильца
Общество
Липчанка больше года жила на деньги с афер, а потом за ней пришли
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Циклон из Северной Атлантики принес в Липецкую область снег
Погода в Липецке
Читать все
Из задонских Гнилуш жалуются на нерасчищенную дорогу
Общество
По проспекту 60-летия СССР поплыли автомобили
Общество
Дерево упало на дом в центре Липецка
Происшествия
Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
Происшествия
Липчанка больше года жила на деньги с афер, а потом за ней пришли
Происшествия
На тамбовской трассе столкнулись легковушка и грузовик
Происшествия
Улицы Косыревки продолжает заливать
Общество
В преддверии 8 Марта женщинам предлагали высокооплачиваемую работу
Общество
Организатор кооператива «Верное решение» сел на пять лет
Происшествия
В селе Казинка горел жилой дом
Происшествия
Читать все
Общество
506
47 минут назад
1

Улицы Косыревки продолжает заливать

На этот раз затопило часть улицы Советской. В подвалах двух домов уже стоит вода.

Часть улицы Советской пригородного села Косыревка превратилась в канал. Чтобы обезопасить свои дома от талой воды косыревцы построили дамбы из снега, однако подвал двух пенсионерок оказался залит.

В Косыревском сельсовете знают о подтоплении улицы, вчера во льду попытались пробить сток, но из-за таяния снега вода продолжает пребывать.

— Владельцам подтопленного дома сельсовет еще до начала его строительства рекомендовал смонтировать индивидуальную систему водоотведения, так как участок находится в зоне подтопления. Однако сделана она не была. Сейчас сельсовет не может смонтировать водоотведение, потому что все инженерные коммуникации проложены прямо у забора, — рассказали в сельсовете.

Днем ранее талыми водами в Косыревке затопило часть улицы Солнечной.
подтопление
0
2
1
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
гость
31 минуту назад
Откачайте хотя бы воду людям.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить