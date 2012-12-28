Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Сегодня в Липецке: знаменитые страшилки, липецкие мужчины – не скряги, но 8 марта рассчитывают уложиться в 3 тысячи
Общество
332
20 минут назад
По проспекту 60-летия СССР поплыли автомобили
Порыв уже устраняют.
В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что произошла утечка на сетях водоснабжения. Бригада энергокомпании уже работает на проспекте. Утечку заделают без отключения потребителей.
0
0
0
3
1
Комментарии