По проспекту 60-летия СССР поплыли автомобили

Порыв уже устраняют.

Накануне вечером проспект 60-летия СССР превратился в полноводную реку, которая, по словам очевидцев, подпитывалась из источника, находящегося на газоне. В жилых домах ослаб напор холодной воды.В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что произошла утечка на сетях водоснабжения. Бригада энергокомпании уже работает на проспекте. Утечку заделают без отключения потребителей.