Три выпускника Липецкой области будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку

А самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ по выбору в Липецкой области остается обществознание.

Накануне министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о ходе подготовки и проведения экзаменов в 2026 году: сбор заявлений на сдачу ЕГЭ завершился 2 февраля, и всего ЕГЭ по стране сдают почти 750 тысяч человек.«Экзамены в школах пройдут в соответствии с расписанием: досрочный период — с 20 марта по 20 апреля, основной период — с 1 июня по 7 июля, дополнительный период — с 4 по 25 сентября. Также предусмотрены дополнительные дни, 8 и 9 июля, которые дают выпускникам возможность пересдать один из предметов. По результатам сдачи ЕГЭ в прошлом году до 33,1% выросла доля выбравших экзамен по естественно-научным предметам, профильной математике и информатике. По предварительным данным, в этом году показатель составляет 36,5%. Кроме того, растет средний балл выпускников по этим направлениям», — говорится в сообщении правительства России.Естественно-научные предметы и профильная математика продолжают набирать популярность и у липецких школьников. Но самым популярным предметом по выбору в Липецкой области остается обществознание, его в этом году будет сдавать 1971 человек.— На ЕГЭ по профильной математике зарегистрировались 2344 участника, физику будут сдавать 982 выпускника. Популярной становится и биология, ее будут сдавать 937 участников. Информатику выбрали 850 человек. Химию — 727. Всего, по прогнозам, естественно-научные предметы и профильную математику в этом году будут сдавать 35% выпускников против 33,7% в 2025 году, — рассказали GOROD48 в министерстве образования Липецкой области.Среди иностранных языков самым популярным остается английский — его будут сдавать 477 человек. А ещё сразу трое выбрали для сдачи китайский!