Парковки, детские городки, освещение — такие приоритеты выбрали жители округа спикера горсовета Евгении Фрай

42-я школа стала местом проведения стратегической сессии активистов местного самоуправления двух микрорайонов, 23-го и МЖК, где живут 14 000 липчан.

В актовом зале 42-й школы собрались активные жители 12-го избирательного округа, чьи интересы в Липецком горсовете представляет его председатель Евгения Фрай.У этой встречи, на которую пришли жители двух микрорайонов, 23-го и МЖК, было две темы. Первая — развитие общественного самоуправления через Клуб городского жителя, общественную организацию при горсовете, объединяющую председателей ТОС, старших по домам и просто неравнодушных липчан. Вторая — распределение пяти миллионов рублей, дополнительно выделенных каждому из 36 избирательных округов губернатором для решения точечных проблем благоустройства.Евгения Фрай рассказала, что удалось сделать вместе с мэрией и общественниками в прошлом году «в нашем любимом, лучшем в городе 12-м избирательном округе».По самой весомой программе, нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в округе отремонтирована улица Стаханова. По муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» в районе дома по улице Водопьянова, 31 построена пешеходная зона, благоустроен сквер «Березовая аллея». По городской программе «Мой двор» кардинально преобразились территории между домами №18, 20 и 20а на Стаханова и между домами 25, 29 и 31 на Водопьянова. По губернаторской программе «Путь к школе» новые тротуары появились у 23-го и 135-го детских садов, а также у 68-й школы. Приведён в порядок спорткомплекс «Лидер». Освещена территория от дома №6 по улице Смургиса до улицы Стаханова. Во дворах 12 многоэтажек исчезли ямы на дорогах. В округе установлены 403 (!) камеры уличного наблюдения, данные которых попадают на пульт комплекса «Безопасный город» в УМВД РФ по Липецку… К этом списку можно добавить озеленение дворов и парка Победы, являющегося сердцем и легкими 12-го округа, во что вложился благотворительный фонд Новолипецкого комбината «Милосердие», директором которого является Евгения Фрай.Многого из всего этого не удалось бы реализовать без помощи общественных помощников Евгении Фрай: Тамары Гилевой, Виктора Самохина, Елены Щедриной, Натальи Грыгиной, Александра Папаценко, Ольги Дьяконовов, Маргариты Финоевой, Сергея и Надежды Букреевых. Их пример стал заразительным, ведь жители 12-го округа увидели, как преображаются их уже относительно старые микрорайоны на фоне выросших в Липецке новых жилых комплексов. Не удивительно, что Евгения Фрай увидела среди участников стратегической сессии много новых и, что особенно важно, молодых лиц.— Призываю вас вступить в Клуб городского жителя. Это новый очень важный и пользующийся популярностью инструмент для решения различных вопросов: от благоустройства двора, до капремонта дома и взаимодействия с управляющими организациями, которым по понятным причинам не нравится активность Клуба. На счету Клуба, который объединяет уже более 600 человек, — тысяча разных мероприятий. Призываю вас вступить в Клуб, ведь все пожелания его участников ложатся в основу деятельности городского Совета и администрации Липецка. Ни одна ваша инициатива не останется без внимания.Вступить в Клуб городского жителя оказалось на удивление легко. Для этого нужно было просто навести экран телефона на QR-код, который был в видеопрезентации спикера, а затем зарегистрироваться. Кажется, это сделала половина из тех, кто пришел на встречу со своим депутатом.Евгения Фрай рассказала о тех наказах избирателей, на которые выделены пять миллионов рублей. К середине осени у домов №№ 18, 20, 27 по Стаханова и у домов №№ 3,7 по Смургиса появятся новые пешеходные дорожки, а на Стаханова, 8 помимо пешеходных дорожек обновят детскую и спортивную площадки. Но что же делать с другими пятью миллионами, недавно выделенных 12-му округу губернатором?— Вам всем розданы карточки с девятью приоритетами нашего избирательного округа, на которые мы можем потратить эту сумму. Вам нужно решить, что важнее. Выбрать три вида благоустройства и объяснить, почему, — обратилась к присутствующим Евгения Фрай.Активисты распределились по командам. Заполнили в ходе дискуссий карточки. После чего «капитаны команд» рассказали о своем выборе. А потом было голосование в мессенджере Телеграм.Как оказалось, обновление контейнерных площадок, опиловка и озеленение — не приоритет для жителей этих микрорайонов. Абсолютное большинство сочло слабыми местами недостаток парковок, состояние детских городков и недостаток уличного освещения в глубине жилых массивов.— У нашего дома нет проблем с дорогами и тротуарами. Для нас важны парковки. Это наша самая злободневная тема. В нашей многодетной семье — две машины. И очень проблемно вечером найти для них место, — сказала Татьяна, представлявшая дом по Водопьянова, 37.— Мы тоже за парковки. Их катастрофически не хватает. И за освещение двора, — поддержала ее Елена со Смургиса, 6.— У нас изумительная детская площадка. Мы ее получили как участники программы «Мой двор». Теперь нам нужно освещение. У нас — сквозной двор. Нам также нужны и камеры наблюдения. В соседних дворах были уже случаи, когда они помогали найти вандалов, — сказал капитан своей команды Дмитрий со Стаханова, 18.Все полученные пожелания Евгения Фрай обработает и передаст мэрии для дальнейшей реализации. Спикер горсовета поблагодарила всех своих избирателей за активность и высказала надежду на то, что под присмотром общественности все наказы избирателей будут выполнены в срок.