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сегодня, 10:10
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Парковки, детские городки, освещение — такие приоритеты выбрали жители округа спикера горсовета Евгении Фрай

42-я школа стала местом проведения стратегической сессии активистов местного самоуправления двух микрорайонов, 23-го и МЖК, где живут 14 000 липчан.

В актовом зале 42-й школы собрались активные жители 12-го избирательного округа, чьи интересы в Липецком горсовете представляет его председатель Евгения Фрай.

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У этой встречи, на которую пришли жители двух микрорайонов, 23-го и МЖК, было две темы. Первая — развитие общественного самоуправления через Клуб городского жителя, общественную организацию при горсовете, объединяющую председателей ТОС, старших по домам и просто неравнодушных липчан. Вторая — распределение пяти миллионов рублей, дополнительно выделенных каждому из 36 избирательных округов губернатором для решения точечных проблем благоустройства.

Евгения Фрай рассказала, что удалось сделать вместе с мэрией и общественниками в прошлом году «в нашем любимом, лучшем в городе 12-м избирательном округе».

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По самой весомой программе, нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в округе отремонтирована улица Стаханова. По муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» в районе дома по улице Водопьянова, 31 построена пешеходная зона, благоустроен сквер «Березовая аллея». По городской программе «Мой двор» кардинально преобразились территории между домами №18, 20 и 20а на Стаханова и между домами 25, 29 и 31 на Водопьянова. По губернаторской программе «Путь к школе» новые тротуары появились у 23-го и 135-го детских садов, а также у 68-й школы. Приведён в порядок спорткомплекс «Лидер». Освещена территория от дома №6 по улице Смургиса до улицы Стаханова. Во дворах 12 многоэтажек исчезли ямы на дорогах. В округе установлены 403 (!) камеры уличного наблюдения, данные которых попадают на пульт комплекса «Безопасный город» в УМВД РФ по Липецку… К этом списку можно добавить озеленение дворов и парка Победы, являющегося сердцем и легкими 12-го округа, во что вложился благотворительный фонд Новолипецкого комбината «Милосердие», директором которого является Евгения Фрай.

Многого из всего этого не удалось бы реализовать без помощи общественных помощников Евгении Фрай: Тамары Гилевой, Виктора Самохина, Елены Щедриной, Натальи Грыгиной, Александра Папаценко, Ольги Дьяконовов, Маргариты Финоевой, Сергея и Надежды Букреевых. Их пример стал заразительным, ведь жители 12-го округа увидели, как преображаются их уже относительно старые микрорайоны на фоне выросших в Липецке новых жилых комплексов. Не удивительно, что Евгения Фрай увидела среди участников стратегической сессии много новых и, что особенно важно, молодых лиц.

— Призываю вас вступить в Клуб городского жителя. Это новый очень важный и пользующийся популярностью инструмент для решения различных вопросов: от благоустройства двора, до капремонта дома и взаимодействия с управляющими организациями, которым по понятным причинам не нравится активность Клуба. На счету Клуба, который объединяет уже более 600 человек, — тысяча разных мероприятий. Призываю вас вступить в Клуб, ведь все пожелания его участников ложатся в основу деятельности городского Совета и администрации Липецка. Ни одна ваша инициатива не останется без внимания.

Вступить в Клуб городского жителя оказалось на удивление легко. Для этого нужно было просто навести экран телефона на QR-код, который был в видеопрезентации спикера, а затем зарегистрироваться. Кажется, это сделала половина из тех, кто пришел на встречу со своим депутатом.

Евгения Фрай рассказала о тех наказах избирателей, на которые выделены пять миллионов рублей. К середине осени у домов №№ 18, 20, 27 по Стаханова и у домов №№ 3,7 по Смургиса появятся новые пешеходные дорожки, а на Стаханова, 8 помимо пешеходных дорожек обновят детскую и спортивную площадки. Но что же делать с другими пятью миллионами, недавно выделенных 12-му округу губернатором?

— Вам всем розданы карточки с девятью приоритетами нашего избирательного округа, на которые мы можем потратить эту сумму. Вам нужно решить, что важнее. Выбрать три вида благоустройства и объяснить, почему, — обратилась к присутствующим Евгения Фрай.

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Активисты распределились по командам. Заполнили в ходе дискуссий карточки. После чего «капитаны команд» рассказали о своем выборе. А потом было голосование в мессенджере Телеграм.

Как оказалось, обновление контейнерных площадок, опиловка и озеленение — не приоритет для жителей этих микрорайонов. Абсолютное большинство сочло слабыми местами недостаток парковок, состояние детских городков и недостаток уличного освещения в глубине жилых массивов.

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— У нашего дома нет проблем с дорогами и тротуарами. Для нас важны парковки. Это наша самая злободневная тема. В нашей многодетной семье — две машины. И очень проблемно вечером найти для них место, — сказала Татьяна, представлявшая дом по Водопьянова, 37.

— Мы тоже за парковки. Их катастрофически не хватает. И за освещение двора, — поддержала ее Елена со Смургиса, 6.

— У нас изумительная детская площадка. Мы ее получили как участники программы «Мой двор». Теперь нам нужно освещение. У нас — сквозной двор. Нам также нужны и камеры наблюдения. В соседних дворах были уже случаи, когда они помогали найти вандалов, — сказал капитан своей команды Дмитрий со Стаханова, 18.

Все полученные пожелания Евгения Фрай обработает и передаст мэрии для дальнейшей реализации. Спикер горсовета поблагодарила всех своих избирателей за активность и высказала надежду на то, что под присмотром общественности все наказы избирателей будут выполнены в срок.
Евгения Фрай
Липецкий горсовет
наказы избирателей
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Комментарии (15)

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Гостья 5
3 минуты назад
Как стать эффективным менеджером. Нужно выполнить две задачи: снизить издержки и увеличить прибыль. Снизить издержки: основные издержки – это зарплата, поэтому уволить всех, кто остался - снижаем зп. Увеличить прибыль: освободившуюся технику, здания, оборудование – продаем. Потом увольняешься и пишешь в резюме: «Под моим руководством снижены издержки и получена прибыль». И становишься ещё более эффективным менеджером.
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Интересно
14 минут назад
А если представители липецих КПРФ, СР или ЛДПР захотят провести такую же сессию в этой же школе , их хоть на порог пустят ? )))))
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Предлагаю Татьяне
16 минут назад
снести дом на Водопьянова 37 и сделать на его месте парковку для её многодетной семьи.
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король
23 минуты назад
а про гнилые трубы тишина воду каждый день на плановый ремонт перекрывают а тут про парковки освещение ведь больше проблем нет в городе
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знаем знаем
26 минут назад
так надо все гаражи убрать , место расчистить , алкашей изгнать с их креслами и диванами , и сделать либо нормальную парковку , именно там места предостаточно , либо запретить парковку . А не отписки слать годами .
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коля
28 минут назад
Я читал на сайте ростеха.там разработку новую делают .машины собираются на лифте.прям к входной двери поднимать.парковатся на площадке .это они так назвали.не знаю правда или нет думаю что правда.там три милиарда выделили.)))))))))
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знаем знаем
54 минуты назад
Фрай годами не может убрать ржавые гаражи , внутри Стаханова , 5 . Одни отписки . Зато стратегические сессии проводит .
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Ребро Адама
31 минуту назад
Там убрали пару гаражей и сразу образовалась стихийная стоянка, тоже сомнительное удовольствие
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Дмитрий
сегодня, 10:23
А бесноватых, сильно матерящихся школьников отлавливать будут?
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смех
сегодня, 10:20
На Водопьянова, 37. Смургиса, 6., чисто физически нет возможности для дополнительных парковок , очень маленькие дворы изначально , про какие парковки квакают все эти персонажи ?????? ))))))
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123
28 минут назад
Все же хотят выйти из дома и сразу машина, в гаражи то пару остановок надо идти или ехать. И ума не хватает подумать, что все машины около 9 или 14 этажного дома поставить невозможно.
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Капитализм ))))))
сегодня, 10:17
В нашей многодетной семье — две машины. И очень проблемно вечером найти для них место,
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Продай их
сегодня, 10:23
тогда! Нет 2 машин - нет 2 проблем.
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Катя
29 минут назад
тогда! Нет 2 машин - нет 2 проблем. Как бы ещё одну в кредит не взяли
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