50 минут назад
За два месяца зимы в Липецкой области родились 1087 малышей
Девочек чаще всего называли Евами, мальчиков — Михаилами.
По данным портала ЗАГС, самое популярное имя среди девочек в Липецкой области в этом году — Ева. На втором месте — Варвара, на третьем — Василиса, на четвёртом — Анна, на пятом — Есения.
Мальчиков чаще всего называли Михаилами. Второе место по популярности среди мужских имён разделяют Александр и Дмитрий. Следом идут Тимофей и Артём.
Напомним за 11 месяцев 2025 года в Липецкой области родились 6 485 детей: 3 370 мальчиков и 3 115 девочек.
