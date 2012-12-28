На косметический ремонт и очистку памятников Липецк потратит 6,5 миллиона рублей

Первым делом в порядок приведут памятники, посвященные Великой Отечественной войне.

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Сегодня начались восстановительные работы на мемориальном комплексе площади Героев. Рабочие оттирают от налета облицовку из плитки и восстанавливают ее утраченные элементы.На косметический ремонт и очистку 40 городских памятников из городского бюджета выделено 6,5 миллиона рублей, рассказал GOROD48 главный смотритель Липецка Виталий Лесных. Контракт выиграла фирма «Строй48». «Военные» памятники должны привести в порядок до 9 мая. Остальные — до 15 июля. В поселке Дачный, на улицах Водопьянова и Папина памятники уже готовы. Сегодня же должна начаться работа на площади Победы.Кстати, в список из 40-ка памятников вошли и монументы святым, установленные на деньги меценатов. Например, с постамента памятника Николаю Чудотворцу отвалилась одна плитка.После Дня Победы весь мемориальный комплекс на площади Героев ждет капитальный ремонт. Его смету пока обсчитывает управление главного смотрителя. Во время этого ремонта заменят всю тротуарную плитку комплекса и весь гранит.Если понадобится, подрядчик усилит фундамент памятников и заменит старый кирпич на монолит. Реставрация ждет и таблицы с фамилиями погибших воинов-интернационалистов.