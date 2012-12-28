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Анатолию Емельянову продлили домашний арест еще на два месяца
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49
10 минут назад

Анатолию Емельянову продлили домашний арест еще на два месяца

Такое решение суд принял по ходатайству следствия. Под домашним арестом депутат областного Совета находится уже два месяца.

По ходатайству следователя второго отдела по расследованию особо важных дел Октябрьский районный суд 11 апреля продлил на два месяца домашний арест депутату областного Совета Анатолию Емельянову.

«Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются факты и иные возможные эпизоды противоправной деятельности. Принимаются меры для возмещения ущерба, причиненного потерпевшим», — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального Следкома.

Напомним, против депутата облсовета возбуждено уголовное дело, связанное с его бизнесом. Анатолий Емельянов владел туристической фирмой и вместе со своими сотрудниками попал под подозрение в мошенничестве при организации туристических туров. Его подозревают в 11 эпизодах, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах»).
Анатолий Емельянов
мошенничество
домашний арест
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