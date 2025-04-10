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В Липецке — большое отключение холодной воды
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Спорт
4294
10.04.2025 17:03
6

Липецкая фигуристка выиграла соревнования в Нижнем Новгороде

Правда, конкуренция оказалась чуть слабее, чем обычно.

16-летняя липчанка Елена Черникова в Нижнем Новгороде стала победительницей всероссийских соревнований по фигурному катанию памяти местного чемпиона В.Л. Серебровского.

Черникова соревновалась в одиночном катании среди мастеров спорта с семью другими фигуристками. По сумме короткой и произвольной программ наша спортсменка набрала 180,25 балла.
Отрыв от других спортсменок получился весомым: занявшая 2-е место Елизавета Киселёва набрала 177,64 балла, замкнувшая «тройку» призёров москвичка Ксения Фадеева – 168,85.

Отчасти Черниковой помогло и то, что уровень конкуренции в Нижнем Новгороде был не таким высоким, как на прошлых её соревнованиях. Скажем, в февральском турнире «Северный вальс» она получила более высокие оценки - 184,65, но тогда этого хватило лишь для 3-го места.

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Медалистки соревнований. Черникова крайняя слева

Теперь девушка готовится к новому выступлению в городе на Неве: с 14 по 17 апреля в турнире на призы федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Тренируют воспитанницу спортивной школы №11 Ольга Хромченко и Наталья Александрова.
Фигурное катание
Елена Черникова
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Пенсионер
вчера, 12:54
Замечательные новости.
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Галина
вчера, 07:19
Поздравляю Елену, Наталью и Дмитрия!
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1
10.04.2025 22:52
молодец, так держать
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Здорово
10.04.2025 18:02
Успехов в спорте!
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Лиза
10.04.2025 17:51
Молодец, желаю новых побед!
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Александр Н.
10.04.2025 17:27
Молодец, успехов в дальнейшем.
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