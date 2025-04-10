521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Выходные в Липецке: гордость за космонавтику, премьера «Дочери дракона», вечер страшных историй
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Выходные в Липецке: гордость за космонавтику, премьера «Дочери дракона», вечер страшных историй
Спорт
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10.04.2025 17:03
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Липецкая фигуристка выиграла соревнования в Нижнем Новгороде
Правда, конкуренция оказалась чуть слабее, чем обычно.
Черникова соревновалась в одиночном катании среди мастеров спорта с семью другими фигуристками. По сумме короткой и произвольной программ наша спортсменка набрала 180,25 балла.
Отрыв от других спортсменок получился весомым: занявшая 2-е место Елизавета Киселёва набрала 177,64 балла, замкнувшая «тройку» призёров москвичка Ксения Фадеева – 168,85.
Отчасти Черниковой помогло и то, что уровень конкуренции в Нижнем Новгороде был не таким высоким, как на прошлых её соревнованиях. Скажем, в февральском турнире «Северный вальс» она получила более высокие оценки - 184,65, но тогда этого хватило лишь для 3-го места.
Медалистки соревнований. Черникова крайняя слева
Теперь девушка готовится к новому выступлению в городе на Неве: с 14 по 17 апреля в турнире на призы федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.
Тренируют воспитанницу спортивной школы №11 Ольга Хромченко и Наталья Александрова.
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