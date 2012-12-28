С Курском у липецких волейболисток шансов не было изначально?

Наша команда подходит к завершению сезона, увы, на последнем месте.

Липецкие волейболистки только что проиграли очередной матч чемпионата «Атому-Курск» - 0:3.Курянки ещё в прошлом сезоне выступали в Суперлиге, сейчас идут на 3-м месте в Высшей лиге «А». «Липецк» когда-то конкурировал с ними за ведущие позиции, но сейчас – не ровня.Сложнее всего нашим пришлось во второй партии, которая завершилась более чем с двукратным преимуществом в пользу соперниц – 25:11. А две другие с одинаковым счётом – 25:17.Игра проходила в Орле, где из-за сложной обстановки у себя дома вынуждены проводить матчи курские волейболистки. Завтра в 18:00 команды встретятся между собой ещё раз и на этом 13-й тур для липчанок и курянок будет завершён.В регулярном чемпионате нашей команде останется провести только 14-й тур 23-27 апреля в Анапе. Соперницами по два раза станут местное «Динамо» и «Уфимочка-УГНТУ». Матчи с Уфой дадут шанс уйти с позиции аутсайдера. Сейчас «Липецк» занимает последнее 14-е место в Высшей лиге «А», имея одинаковое количество побед с «Уфимочкой-УГНТУ» - по 5, но уступая по дополнительным показателям.