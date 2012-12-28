Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водитель обвинил главного ветеринарного врача Липецка в избиении
Происшествия
После грибного снегопада в области пошли сморчки
Общество
В Липецке ищут пострадавших от нападений подростков на улице
Происшествия
«Флюорография — не клининговые услуги»
Общество
Липецкая вечЁрка: взрыв газа, 3-летний путешественник и дело подростков
Общество
«Лада Калина» снесла забор: водитель госпитализирован
Происшествия
В прошлом году были кремированы всего 10 жителей Липецка
Общество
24 тонны фальсифицированного сливочного масла пытались продать в Тербунском районе
Общество
В период нереста на притоках Дона багрили рыбу
Происшествия
77-летняя пенсионерка заплатит 10 000 рублей за оскорбление выгуливающей собаку 16-летней соседки
Происшествия
Читать все
«Флюорография — не клининговые услуги»
Общество
Не пей с кем попало: 17-летний и 21-летний приятели украли карту у жены участника СВО и потратили 234 000 рублей
Происшествия
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Фельдшеры скорой приняли роды на дому
Здоровье
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области от -7 ночью до +8 днем
Погода в Липецке
За предложение взятки пришлось заплатить в девять раз больше её суммы
Происшествия
Дело 22-летнего курьера мошенников дошло до суда
Происшествия
С Курском у липецких волейболисток шансов не было изначально?
Спорт
Липецкая вечЁрка: разборки директора и водителя, минирование школ и грибной снегопад
Общество
Читать все
Спорт
23
12 минут назад

С Курском у липецких волейболисток шансов не было изначально?

Наша команда подходит к завершению сезона, увы, на последнем месте.

Липецкие волейболистки только что проиграли очередной матч чемпионата «Атому-Курск» - 0:3.

Курянки ещё в прошлом сезоне выступали в Суперлиге, сейчас идут на 3-м месте в Высшей лиге «А». «Липецк» когда-то конкурировал с ними за ведущие позиции, но сейчас – не ровня.

Сложнее всего нашим пришлось во второй партии, которая завершилась более чем с двукратным преимуществом в пользу соперниц – 25:11. А две другие с одинаковым счётом – 25:17.

Игра проходила в Орле, где из-за сложной обстановки у себя дома вынуждены проводить матчи курские волейболистки. Завтра в 18:00 команды встретятся между собой ещё раз и на этом 13-й тур для липчанок и курянок будет завершён.

В регулярном чемпионате нашей команде останется провести только 14-й тур 23-27 апреля в Анапе. Соперницами по два раза станут местное «Динамо» и «Уфимочка-УГНТУ». Матчи с Уфой дадут шанс уйти с позиции аутсайдера. Сейчас «Липецк» занимает последнее 14-е место в Высшей лиге «А», имея одинаковое количество побед с «Уфимочкой-УГНТУ» - по 5, но уступая по дополнительным показателям.
Волейбол
ВК «Липецк»
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить