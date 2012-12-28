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Происшествия
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сегодня, 15:14
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«Вам букет»: ельчанка хотела получить цветы, а в итоге продала машину и перевела деньги мошенникам
Мошенники позвонили ельчанке под видом доставки цветов, убедили её продать машину и перевести деньги на «безопасный» счёт.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, затем ельчанка получила голосовое сообщение, в котором говорилось, что предыдущий звонок поступил от мошенников. Нужно было срочно связаться с «Роскомнадзором» по указанному номеру.
Ельчанка позвонила через мессенджер и «оператор» связала её со лжеспециалистом «Роскомнадзора», который ошарашил: на аккаунт портала «Госуслуги» направлена доверенность, по которой женщина разрешает неизвестному ей гражданину распоряжаться своими счетами.
Потом подключился «сотрудник ФСБ»: он сообщил, что мошенники по доверенности выставили на продажу автомобиль женщины. Он посоветовал ельчанке самой срочно продать машину до того, как это сделают мошенники. Иначе она якобы станет соучастником преступления.
Женщина продала машину, а лжесотрудник ФСБ убедил перевести полученные деньги на «безопасный» счёт: через банкомат она отправила 115 тысяч рублей мошенникам. Но потом поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Добавим, что ровно неделю назад был зарегистрирован похожий случай мошенничества: 43-летнюю жительницу Усманского района обманули на 96 595 рублей под предлогом доставки цветов.
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