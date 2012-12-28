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сегодня, 15:14
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«Вам букет»: ельчанка хотела получить цветы, а в итоге продала машину и перевела деньги мошенникам

Мошенники позвонили ельчанке под видом доставки цветов, убедили её продать машину и перевести деньги на «безопасный» счёт.

8 апреля в Ельце в полицию обратилась 35-летняя женщина. Ей на мобильный позвонила неизвестная, представилась сотрудником доставки цветов и сообщила, что на имя ельчанки заказан букет. Для связи с курьером нужно было продиктовать свой адрес и код из SMS-сообщения. Что женщина и сделала.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, затем ельчанка получила голосовое сообщение, в котором говорилось, что предыдущий звонок поступил от мошенников. Нужно было срочно связаться с «Роскомнадзором» по указанному номеру.

Ельчанка позвонила через мессенджер и «оператор» связала её со лжеспециалистом «Роскомнадзора», который ошарашил: на аккаунт портала «Госуслуги» направлена доверенность, по которой женщина разрешает неизвестному ей гражданину распоряжаться своими счетами.

Потом подключился «сотрудник ФСБ»: он сообщил, что мошенники по доверенности выставили на продажу автомобиль женщины. Он посоветовал ельчанке самой срочно продать машину до того, как это сделают мошенники. Иначе она якобы станет соучастником преступления.

Женщина продала машину, а лжесотрудник ФСБ убедил перевести полученные деньги на «безопасный» счёт: через банкомат она отправила 115 тысяч рублей мошенникам. Но потом поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Добавим, что ровно неделю назад был зарегистрирован похожий случай мошенничества: 43-летнюю жительницу Усманского района обманули на 96 595 рублей под предлогом доставки цветов
мошенничество
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Фунтик
сегодня, 19:38
Я не понимаю зачем идти в полицию когда тебя развели? Только позориться никто тебе ничего уже не вернёт
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жуть-жуткая
сегодня, 17:58
С ума посходили с этими цветами - больше радости нет , чем однодневный букет получить..... Миллион-миллион алых роз ...
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Поняла
сегодня, 17:48
Но....... Поздно..
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Гость
сегодня, 16:40
Совсем тю-тю, вроде молодая, не 80 лет
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мизантроп
сегодня, 16:07
Люди насмотрятся телевизора и живут в фэнтезийном мире - то им цветы дарят неизвестные поклонники, то сотрудники госорганов кюшать не могут пока не спасут их от мошенников.
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Наталья
сегодня, 16:00
Глупость таблетками не лечится, увы...
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...
сегодня, 15:56
Надо же так быстро продать машину!!!! Ну о цветах сначала нужно было подумать-кто мог подарить.
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Лиза
сегодня, 15:55
Самый дорогой букет в её жизни!
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Ну что сказать
сегодня, 15:48
жалко ее, видно она совсем одна, посоветоваться не с кем. молча продавать машину и никому ни слова (((
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я
сегодня, 16:01
В 35 мозги должны работать и не щелкать клювом...
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