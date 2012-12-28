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сегодня, 15:14
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«Вам букет»: 43-летнюю женщину обманули на 96 595 рублей под предлогом доставки цветов

Схема та же, как с посылками и письмами. Злоумышленники выведывают код из SMS-сообщения.

43-летняя жительница Усманского района лишилась 96 595 рублей, доверившись «сотруднику интернет-магазина цветов». Тот сообщил, что на имя женщины заказан букет, от кого неизвестно, но в букете оставлена записка.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина хотела лично забрать букет, но ей пояснили, что он слишком большой, и возможна только курьерская доставка. Она согласилась и сообщила свой адрес, а также поступивший в SMS-сообщении код. После этого оператор сообщил, что доставка цветов запланирована на следующий день.

Разговор прервал другой мужчина, он заявил, что история о букете придумана, чтобы получить доступ к личному кабинету женщины на портале Госуслуг.

Потом к обману подключилась девушка, которая предложила женщине поменять лицевой счет в личном кабинете, так как от ее имени оформлена доверенность на гражданина недружественного государства.

Мошенники также убедили женщину никому не сообщать о случившемся. Чтобы поменять свой лицевой счет, она продиктовала данные своих карт, номера счетов, а также сообщила, сколько на них денег.

Затем ей позвонили «сотрудники ФСБ и Роскомнадзора», которые обвинили ее в финансировании запрещенных организаций.

Перепуганная таким известием женщина в несколько этапов перевела деньги на номера телефонов, которые ей продиктовали. Последний перевод заблокировали сотрудники банка, сообщив ей, что она имеет дело с мошенниками.

После этого жительница Усманского района обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинение значительного ущерба гражданину».
мошенничество
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Лиза
24 минуты назад
Ну люди совсем "ку-ку".
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Вам букет
сегодня, 15:35
А всё так мило начиналось
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