«Вам букет»: 43-летнюю женщину обманули на 96 595 рублей под предлогом доставки цветов

Схема та же, как с посылками и письмами. Злоумышленники выведывают код из SMS-сообщения.

43-летняя жительница Усманского района лишилась 96 595 рублей, доверившись «сотруднику интернет-магазина цветов». Тот сообщил, что на имя женщины заказан букет, от кого неизвестно, но в букете оставлена записка.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина хотела лично забрать букет, но ей пояснили, что он слишком большой, и возможна только курьерская доставка. Она согласилась и сообщила свой адрес, а также поступивший в SMS-сообщении код. После этого оператор сообщил, что доставка цветов запланирована на следующий день.Разговор прервал другой мужчина, он заявил, что история о букете придумана, чтобы получить доступ к личному кабинету женщины на портале Госуслуг.Потом к обману подключилась девушка, которая предложила женщине поменять лицевой счет в личном кабинете, так как от ее имени оформлена доверенность на гражданина недружественного государства.Мошенники также убедили женщину никому не сообщать о случившемся. Чтобы поменять свой лицевой счет, она продиктовала данные своих карт, номера счетов, а также сообщила, сколько на них денег.Затем ей позвонили «сотрудники ФСБ и Роскомнадзора», которые обвинили ее в финансировании запрещенных организаций.Перепуганная таким известием женщина в несколько этапов перевела деньги на номера телефонов, которые ей продиктовали. Последний перевод заблокировали сотрудники банка, сообщив ей, что она имеет дело с мошенниками.После этого жительница Усманского района обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинение значительного ущерба гражданину».