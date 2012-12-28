«Лидер», «Флагман», «Зевс», «Триумф-Л»: Госжилинспекция аннулировала лицензии у этих «управляшек»
«Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт» арестован и может отойти государству: его водитель дважды попался пьяным
«Лидер», «Флагман», «Зевс», «Триумф-Л»: Госжилинспекция аннулировала лицензии у этих «управляшек»
«Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт» арестован и может отойти государству: его водитель дважды попался пьяным
Липецкая вечЁрка: дорожные ремонты продолжаются, 1,7 млрд с Олега Донских и какие школы отремонтируют в следующем году
Общество
282
сегодня, 08:02
21-летний житель Задонска багрил рыбу в заказнике
Ему попались 74 подуста. Рыбака ждёт суд.
«По данным следствия, в апреле этого года на территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Задонский» в районе села Замятино Задонского округа мужчина ловил рыбу, используя удочку, оснащённую тройным крючком. А способ багрения является запретным», — рассказали GOROD48 в пресс -службе областной прокуратуры.
Рыбак поймал 74 подуста, после чего его задержали рыбинспекторы. Материальный ущерб оценен в 18 500 рублей.
Багрение — один из самых варварских способов добычи рыбы и по степени вреда водным ресурсам не отличается от использования сетей или электроудочки. Зацепленная крюками рыба получает порезы, повреждения плавников и жабр, которые могут привести к её гибели.
0
1
1
1
0
Комментарии