Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В стоящей на дороге машине обнаружили труп водителя
Происшествия
С Олега Донских взысканы почти 1,7 миллиарда рублей в пользу АО «Росагролизинг»
Происшествия
Гастрономический фестиваль «Доброе сало» отменён в Липецкой области
Общество
Треть работающих в Липецкой области получают меньше 45 тысяч рублей
Экономика
21-летний парень погиб за рулём «ВАЗа» при столкновении с деревом
Происшествия
Зубной имплант мигрировал в верхнечелюстную пазуху: врачи достали его через нос
Здоровье
На сковороде загорелось масло: липчанка получила ожоги 14% поверхности тела
Здоровье
Очередное ДТП на угнанном автомобиле: подозреваемый задержан
Происшествия
«Лидер», «Флагман», «Зевс», «Триумф-Л»: Госжилинспекция аннулировала лицензии у этих «управляшек»
Общество
«Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт» арестован и может отойти государству: его водитель дважды попался пьяным
Происшествия
Читать все
Треть работающих в Липецкой области получают меньше 45 тысяч рублей
Экономика
«Лидер», «Флагман», «Зевс», «Триумф-Л»: Госжилинспекция аннулировала лицензии у этих «управляшек»
Общество
«Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт» арестован и может отойти государству: его водитель дважды попался пьяным
Происшествия
С конца октября в Липецкой области зарегистрировано три случая бешенства животных
Общество
За неделю ОРВИ заболел 3231 человек
Здоровье
В Липецкой области сухо и до +7
Погода в Липецке
По делу о вестерне с погоней и стрельбой вынесен новый приговор
Происшествия
Сегодня в Липецке: день пианиста, битва за отпуск и какую льготу жалко давать беременным
Общество
21-летний житель Задонска багрил рыбу в заказнике
Общество
Липецкая вечЁрка: дорожные ремонты продолжаются, 1,7 млрд с Олега Донских и какие школы отремонтируют в следующем году
Общество
Читать все
Общество
282
сегодня, 08:02

21-летний житель Задонска багрил рыбу в заказнике

Ему попались 74 подуста. Рыбака ждёт суд.

21-летнего жителя Задонска будут судить по делу о незаконной рыбалке. 

«По данным следствия, в апреле этого года на территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Задонский» в районе села Замятино Задонского округа мужчина ловил рыбу, используя удочку, оснащённую тройным крючком. А способ багрения является запретным», — рассказали GOROD48 в пресс -службе областной прокуратуры.

Рыбак поймал 74 подуста, после чего его задержали рыбинспекторы. Материальный ущерб оценен в 18 500 рублей.

Багрение — один из самых варварских способов добычи рыбы и по степени вреда водным ресурсам не отличается от использования сетей или электроудочки. Зацепленная крюками рыба получает порезы, повреждения плавников и жабр, которые могут привести к её гибели.

рыбалка
браконьерство
0
1
1
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить