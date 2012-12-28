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Общество
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сегодня, 17:32
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Налоговая служба предупреждает о мошенниках
В Липецкой области зафиксирован новый вид мошенничества, связанный с записью на прием в налоговую инспекцию, предупреждает УФНС России по Липецкой области.
В управлении налоговой службы напомнили — специалисты налогового ведомства не запрашивают персональные данные, не осуществляют запись на прием в налоговый орган по телефону, не запрашивают коды из СМС и не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты.
При появлении сомнений в подлинности звонка следует обратиться в налоговый орган лично или по номеру контакт-центра налоговой службы: 8-800-222-22-22.
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