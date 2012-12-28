Налоговая служба предупреждает о мошенниках

В Липецкой области зафиксирован новый вид мошенничества, связанный с записью на прием в налоговую инспекцию, предупреждает УФНС России по Липецкой области.

Злоумышленники звонят от имени налоговой службы и требуют предоставить декларацию о доходах, так как работодатель якобы неверно предоставил соответствующие сведения, из-за чего у гражданина может образоваться задолженность по налогам. При отказе они угрожают крупным штрафом и, чтобы его избежать, предлагают записаться на прием в налоговую инспекцию, чтобы разрешить ситуацию. Далее подводят свои действия к уже стандартной схеме — просят назвать код из СМС-сообщения для подтверждения успешной записи. Однако фактически в СМС приходит код с портала Госуслуг, подтверждающий изменение пароля. Получив доступ к аккаунту на Госуслугах, мошенники могут использовать персональную информацию по своему усмотрению: взять кредит, получить доступ к банковским картам и т.д.В управлении налоговой службы напомнили — специалисты налогового ведомства не запрашивают персональные данные, не осуществляют запись на прием в налоговый орган по телефону, не запрашивают коды из СМС и не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты.При появлении сомнений в подлинности звонка следует обратиться в налоговый орган лично или по номеру контакт-центра налоговой службы: 8-800-222-22-22.