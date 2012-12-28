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сегодня, 11:28
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44-летний мужчина напал на бывшую жену с ломом

Здоровью женщины причинён тяжкий вред, а её бывший муж арестован.

Становлянский районный суд арестовал на один месяц и 30 суток 44-летнего мужчину, подозреваемого жестоком избиении бывшей жены. Они развелись, но продолжали жить под одной крышей и скандалить.

«По версии следствия, вечером 5 марта подозреваемый дома избил бывшую супругу, нанеся ей удар в живот металлическим ломом», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Действия мужчины квалифицированы следствием по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», санкции которой — до десяти лет лишения свободы.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
А
53 минуты назад
Не называйте подонков мужчинами, с ломом на женщину - это позор !
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Просиди и подумай
сегодня, 11:45
Если есть ещё чем думать кто тебе была бывшая жена
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Савелий
сегодня, 11:41
Очень жаль бывшую жену. Против лома нет приема...
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Соломон
50 минут назад
А мне жалко мужика, профукал квартиру, которая ему досталась по наследству.......
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