44-летний мужчина напал на бывшую жену с ломом

Здоровью женщины причинён тяжкий вред, а её бывший муж арестован.

Становлянский районный суд арестовал на один месяц и 30 суток 44-летнего мужчину, подозреваемого жестоком избиении бывшей жены. Они развелись, но продолжали жить под одной крышей и скандалить.«По версии следствия, вечером 5 марта подозреваемый дома избил бывшую супругу, нанеся ей удар в живот металлическим ломом», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Действия мужчины квалифицированы следствием по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», санкции которой — до десяти лет лишения свободы.