«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
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Происшествия
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сегодня, 11:28
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44-летний мужчина напал на бывшую жену с ломом
Здоровью женщины причинён тяжкий вред, а её бывший муж арестован.
«По версии следствия, вечером 5 марта подозреваемый дома избил бывшую супругу, нанеся ей удар в живот металлическим ломом», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Действия мужчины квалифицированы следствием по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», санкции которой — до десяти лет лишения свободы.
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