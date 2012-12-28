Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Мы надеялись на лучшее, но получилось, что это пирамида, и что нам всем — трындец!»
Происшествия
Для компенсации застройки Зеленого острова в реку выпустят мальков стерляди
Общество
Автобус 40-го маршрута попал в массовое ДТП в Казинке
Происшествия
В «РВК-Липецк» заявили о построенном в микрорайоне «Елецкий» водопроводе не по ГОСТу
Общество
Липецкая вечЁрка: избитая девушка, рухнувшая финансовая пирамида и опасные мотоциклисты
Общество
В Липецке ребенку частью ограждения спортплощадки разбило лицо
Происшествия
«Вам букет»: 43-летнюю женщину обманули на 96 595 рублей под предлогом доставки цветов
Происшествия
Дело об убийстве в камере СИЗО рассмотрит липецкий суд
Происшествия
У любителя пьяной езды конфисковали мотороллер
Происшествия
Пострадавшая в перевернувшемся автомобиле годовалая девочка переведена из реанимации в обычную палату
Происшествия
Читать все
«Сотрудники управляющей компании» выманили у липчанки 2,3 миллиона рублей
Происшествия
На создание в Липецке медвуза выделены 179 миллионов рублей
Общество
Сезон аттракционов откроется в Липецке 4 апреля
Общество
Ловивших рыбу сетями на территории заказника приятелей судят в Задонске
Происшествия
Мэр Ельца уйдёт в отставку 10 апреля
Политика
35-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы за самовольное подключение к газопроводу
Общество
Цинковый гроб нашли липчане на улице Ильича
Общество
В Ельце уже репетируют «Вальс Победы»: его станцуют более 150 человек
Общество
28-летний липчанин с осколком бутылки напал на 70-летнюю женщину-дворника
Происшествия
В Краснинском районе вспыхнул пожар в общежитии
Происшествия
Читать все
Происшествия
437
сегодня, 12:51
4

Ловивших рыбу сетями на территории заказника приятелей судят в Задонске

В незаконном улове оказались четыре карася, шесть густер, четыре голавля, два подуста и одна плотва.

Задонский районный суд рассматривает уголовное дело двоих мужчин, обвиняемых в незаконном вылове рыбы на особо охраняемой природной территории группой лиц по предварительному сговору (по части третьей статьи 256 УК РФ).

Речь идёт о событиях 12 августа 2024 года, когда на правом берегу реки «Дон» севернее села Замятино на территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Задонский» задержали предполагаемых браконьеров.

По данным следствия, мужчины поймали с помощью сетей и гребной резиновой лодки шесть килограммов рыбы. В незаконном улове оказались четыре карася, шесть густер, четыре голавля, два подуста и одна плотва. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 6 750 рублей.

Лодка, сети и незаконно добытая рыба были изъяты. А дело рыбаков спустя семь месяцев дошло до суда.
рыбалка
браконьерство
1
0
3
1
3

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Муса
32 минуты назад
6700 это примерно шесть килограммов семги, не знал что речная рыба стоит как лосось
Ответить
Сергей
56 минут назад
Лучше бы выявляли тех, кто химикаты в Дон сбрасывает....
Ответить
Печкин
сегодня, 13:02
Эээххххх,остались ребята без закуски к пиву!
Ответить
Лидия
сегодня, 12:56
Лодка, сети и незаконно добытая рыба были изъяты, а куда деты?
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить