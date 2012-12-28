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Происшествия
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сегодня, 12:51
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Ловивших рыбу сетями на территории заказника приятелей судят в Задонске
В незаконном улове оказались четыре карася, шесть густер, четыре голавля, два подуста и одна плотва.
Речь идёт о событиях 12 августа 2024 года, когда на правом берегу реки «Дон» севернее села Замятино на территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Задонский» задержали предполагаемых браконьеров.
По данным следствия, мужчины поймали с помощью сетей и гребной резиновой лодки шесть килограммов рыбы. В незаконном улове оказались четыре карася, шесть густер, четыре голавля, два подуста и одна плотва. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 6 750 рублей.
Лодка, сети и незаконно добытая рыба были изъяты. А дело рыбаков спустя семь месяцев дошло до суда.
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