Сегодня в Липецке: лучший фильм всех времён и народов, «разорвать» работодателей в борьбе за свои права
Экономика
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сегодня, 10:38
Липчане принесли в кредитные потребительские кооперативы 23 миллиона рублей
Выдали они жителям Липецкой области 89 миллионов рублей.
На 1 января 2025 года в Липецкой области были зарегистрированы семь кредитных потребительских кооперативов.
С февраля 2025 года кредитные потребительские кооперативы могут работать только после внесения сведений о них в государственный реестр. Предусмотрен также механизм оперативного прекращения деятельности кооперативов без обращения Банка России в суд. Изменения призваны усилить защиту прав потребителей финансовых услуг.
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