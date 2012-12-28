Липчане принесли в кредитные потребительские кооперативы 23 миллиона рублей

Выдали они жителям Липецкой области 89 миллионов рублей.

В прошлом году кредитные потребительские кооперативы выдали жителям Липецкой области 89 миллионов рублей. При этом объем привлеченных денег от физических лиц составил 23 миллиона рублей. Такие данные приводит пресс-служба Липецкого отделения Банка России.На 1 января 2025 года в Липецкой области были зарегистрированы семь кредитных потребительских кооперативов.С февраля 2025 года кредитные потребительские кооперативы могут работать только после внесения сведений о них в государственный реестр. Предусмотрен также механизм оперативного прекращения деятельности кооперативов без обращения Банка России в суд. Изменения призваны усилить защиту прав потребителей финансовых услуг.