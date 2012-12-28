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сегодня, 10:22
5

Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей

Жертвами мошенников становятся не только доверчивые пенсионеры и взрослые люди, но и кажущаяся «продвинутой» молодежь.

В УМВД России по Липецкой области обратился 23-летний липчанин, с заявлением на неустановленных лиц, которые вынудили его влезть в кредиты и отдать им более двух миллионов рублей.

Парня развели по классической схеме. Как рассказали в полиции, ему позвонили, и собеседник представился сотрудником сотовой компании, предложивший продлить договор на оказание услуг. Затем «оператор» потребовал продиктовать код подтверждения.

Получив доступ к его данным, злоумышленники связались с ним через мессенджер, заявив, что его аккаунт на Госуслугах взломали. Потом к разговору присоединился фальшивый сотрудник Центробанка, который подробно объяснил, чем грозит утечка персональных данных. По его словам, на имя мужчины уже пытались оформить кредит, и чтобы «аннулировать» его, нужно срочно оформить новый.

Оперируя юридическими терминами, такими как «отмена кредитного моратория», мошенники убедили жертву в своей правоте. Доверчивый молодой человек оформил в нескольких банках кредиты на сумму около 2 миллионов рублей и перевел эти деньги аферистам.

Возможно, парень продолжил бы брать в кредит и перечислять мошенникам деньги и дальше, но это стало известно его другу, с которым пытались провернуть подобное, но безуспешно, и он остановил товарища.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере). Расследование продолжается, — сообщили в полиции.
мошенничество
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Мдаа
41 минуту назад
Лопух
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Ну да
33 минуты назад
Поколение зумеров
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Я спросить?
41 минуту назад
А за чем вы нам это пишите? Это его или ее право распоряжаться своими накоплениями и так далее. Может у него миллиарды а он отдал тысячу рублей! Это его право это его или ее решение!
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Лиза
сегодня, 10:45
Товарищи, утром, когда проснётесь, не забывайте включать свой мозг (если он у вас, конечно, есть) и голову дома не забывайте, когда выходите на улицу!
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Правда
44 минуты назад
Увы, но это глас вопиющего в пустыне. Даже из утюга предупреждают обо всех разводках. Скорее всего это сговор. Поверить что люди реально на это ведутся сложно.
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