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Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
Происшествия
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сегодня, 10:22
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Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
Жертвами мошенников становятся не только доверчивые пенсионеры и взрослые люди, но и кажущаяся «продвинутой» молодежь.
Парня развели по классической схеме. Как рассказали в полиции, ему позвонили, и собеседник представился сотрудником сотовой компании, предложивший продлить договор на оказание услуг. Затем «оператор» потребовал продиктовать код подтверждения.
Получив доступ к его данным, злоумышленники связались с ним через мессенджер, заявив, что его аккаунт на Госуслугах взломали. Потом к разговору присоединился фальшивый сотрудник Центробанка, который подробно объяснил, чем грозит утечка персональных данных. По его словам, на имя мужчины уже пытались оформить кредит, и чтобы «аннулировать» его, нужно срочно оформить новый.
Оперируя юридическими терминами, такими как «отмена кредитного моратория», мошенники убедили жертву в своей правоте. Доверчивый молодой человек оформил в нескольких банках кредиты на сумму около 2 миллионов рублей и перевел эти деньги аферистам.
Возможно, парень продолжил бы брать в кредит и перечислять мошенникам деньги и дальше, но это стало известно его другу, с которым пытались провернуть подобное, но безуспешно, и он остановил товарища.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере). Расследование продолжается, — сообщили в полиции.
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