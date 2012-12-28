Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей

Жертвами мошенников становятся не только доверчивые пенсионеры и взрослые люди, но и кажущаяся «продвинутой» молодежь.

В УМВД России по Липецкой области обратился 23-летний липчанин, с заявлением на неустановленных лиц, которые вынудили его влезть в кредиты и отдать им более двух миллионов рублей.Парня развели по классической схеме. Как рассказали в полиции, ему позвонили, и собеседник представился сотрудником сотовой компании, предложивший продлить договор на оказание услуг. Затем «оператор» потребовал продиктовать код подтверждения.Получив доступ к его данным, злоумышленники связались с ним через мессенджер, заявив, что его аккаунт на Госуслугах взломали. Потом к разговору присоединился фальшивый сотрудник Центробанка, который подробно объяснил, чем грозит утечка персональных данных. По его словам, на имя мужчины уже пытались оформить кредит, и чтобы «аннулировать» его, нужно срочно оформить новый.Оперируя юридическими терминами, такими как «отмена кредитного моратория», мошенники убедили жертву в своей правоте. Доверчивый молодой человек оформил в нескольких банках кредиты на сумму около 2 миллионов рублей и перевел эти деньги аферистам.Возможно, парень продолжил бы брать в кредит и перечислять мошенникам деньги и дальше, но это стало известно его другу, с которым пытались провернуть подобное, но безуспешно, и он остановил товарища.— По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере). Расследование продолжается, — сообщили в полиции.