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сегодня, 09:13
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Липчанин бадиком «отрихтовал» иномарку

Постучал по машине 53-летний житель Липецка на 50 тысяч минимум.

Полицейские Липецка окончили расследование дела о повреждении автомобиля.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в сентябре 2024 года, ночью, 53-летний липчанин возвращаясь из бара, остановились возле припаркованного на проспекте Победы «Kia Carnival», своим металлическим бадиком стукнул машину 18 раз.

 Иномарка получила повреждения, которые утром заметил хозяин. Откуда они появились, и он и следствие увидели по камерам наблюдения. Благодаря им нашли и «рихтовщика».

«Согласно заключению эксперта в результате противоправных действий липчанина автомобилю причинены множественные повреждения лакокрасочного покрытия и вмятины двух дверей, крыльев и бампера. Ущерб превысил 50 тысяч рублей», — сообщили в полиции.

Дело передано в суд. Липчанину с тростью грозит до 5 лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.
порча имущества
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Комментарии (2)

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Сначала новые
автоледи
41 минуту назад
Дедушка шел держась за авто, и внезапно автомобиль закончился, вот и постучал по кузову.
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Крылов
сегодня, 09:24
Зато душу отвёл. Сделайте муляжи дорогих машин у всех пивбаров. И муляжи министров города у "Туриста", "Спутника" и здания первой поликлиники на Советской. Будем перенимать передовой опыт японцев. У них у входа на работу муляжи руководства компании стоят.
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