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Происшествия
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сегодня, 09:13
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Липчанин бадиком «отрихтовал» иномарку
Постучал по машине 53-летний житель Липецка на 50 тысяч минимум.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в сентябре 2024 года, ночью, 53-летний липчанин возвращаясь из бара, остановились возле припаркованного на проспекте Победы «Kia Carnival», своим металлическим бадиком стукнул машину 18 раз.
Иномарка получила повреждения, которые утром заметил хозяин. Откуда они появились, и он и следствие увидели по камерам наблюдения. Благодаря им нашли и «рихтовщика».
«Согласно заключению эксперта в результате противоправных действий липчанина автомобилю причинены множественные повреждения лакокрасочного покрытия и вмятины двух дверей, крыльев и бампера. Ущерб превысил 50 тысяч рублей», — сообщили в полиции.
Дело передано в суд. Липчанину с тростью грозит до 5 лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.
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