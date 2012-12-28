Липчанин бадиком «отрихтовал» иномарку

Постучал по машине 53-летний житель Липецка на 50 тысяч минимум.

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Полицейские Липецка окончили расследование дела о повреждении автомобиля.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в сентябре 2024 года, ночью, 53-летний липчанин возвращаясь из бара, остановились возле припаркованного на проспекте Победы «Kia Carnival», своим металлическим бадиком стукнул машину 18 раз.Иномарка получила повреждения, которые утром заметил хозяин. Откуда они появились, и он и следствие увидели по камерам наблюдения. Благодаря им нашли и «рихтовщика».«Согласно заключению эксперта в результате противоправных действий липчанина автомобилю причинены множественные повреждения лакокрасочного покрытия и вмятины двух дверей, крыльев и бампера. Ущерб превысил 50 тысяч рублей», — сообщили в полиции.Дело передано в суд. Липчанину с тростью грозит до 5 лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.