Мать и бабушка раненого ножом мальчика уверяют: угрозы от пенсионера поступали в течение трёх лет
В елецкой тюрьме мыловар насмерть сжёг щёлочью другого осуждённого: ему ужесточили приговор
В квартире липчанина образовалась плесень: он отсудил у управляющей компании 188 069 рублей
Здоровье
356
34 минуты назад
Вертолет санавиации доставил из Данкова в Липецк тяжёлого пациента
У 59-летнего мужчины случился инсульт.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Минздрава Липецкой области, вертолёт доставил из Данкова в Липецк 59-летнего мужчину с инсультом. Пациента госпитализировали в сосудистый центр.
С начала года вертолет санавиации совершил уже около 20 вылетов.
0
0
0
3
0
Комментарии