Вертолет санавиации доставил из Данкова в Липецк тяжёлого пациента

У 59-летнего мужчины случился инсульт.

В вашем браузере отключен JavaScript

В вашем браузере отключен JavaScript

Накануне жители Данкова видели вертолёт санавиации.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Минздрава Липецкой области, вертолёт доставил из Данкова в Липецк 59-летнего мужчину с инсультом. Пациента госпитализировали в сосудистый центр.С начала года вертолет санавиации совершил уже около 20 вылетов.