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34 минуты назад

Вертолет санавиации доставил из Данкова в Липецк тяжёлого пациента

У 59-летнего мужчины случился инсульт.

Накануне жители Данкова видели вертолёт санавиации.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Минздрава Липецкой области, вертолёт доставил из Данкова в Липецк 59-летнего мужчину с инсультом. Пациента госпитализировали в сосудистый центр.



С начала года вертолет санавиации совершил уже около 20 вылетов.
санавиация
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