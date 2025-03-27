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сегодня, 16:00

Шестеро российских туристов погибли при крушении батискафа в Египте

В Египте у побережья Хургады попал в аварию прогулочный батискаф с туристами из России. На борту помимо членов экипажа, находились 45 туристов, в том числе дети.

У берегов египетской Хургады затонула туристическая подводная лодка, на борту которой находилось около 45 человек. По предварительным данным, погибли шесть человек, — сообщает местный портал Youm7.

Ранее в Генконсульстве России в Хургаде сообщили о четырех погибших российских туристах. По его данным, все туристы на судне были россиянами, — передает «Интерфакс».

Трагедия произошла утром 27 марта на популярном курорте Хургада. Батискаф Sindbad, принадлежавший одноименному отелю, затонул в километре от берега. На борту находились 45 человек, большинство из них спасены и вернулись в свои отели. Девять человек получили ранения и доставлены в больницы Хургады.

«Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу в районе Аль-Каутар в Хургаде», — сообщают местные СМИ.

Все туристы приобрели путевки в Египет у туроператора «Библио Глобус».

На месте находятся работники оперативных служб и медики, а также представители компетентных органов, — пишут «Известия».

 Причиной трагедии, предварительно, стали действия одного из двух пилотов. Как пишет Mash, он потерял управление и врезался в риф.

В результате судно перевернулась, произошла разгерметизация салона. По данным телеграм-канала, россияне купили экскурсию у отеля Serry beach resort, в котором проживали. Группа из 45 человек планировала погрузиться на глубину 22 метра.


Египет
крушение
батискаф
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