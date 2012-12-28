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Общество
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сегодня, 09:43
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«Прошло два часа после статьи. Чудеса!»
После публикации о заваленных бревнами палисаднике с розами у дома на Неделина находящаяся в состоянии банкротства «управляшка» нашла возможность оперативно убрать с цветника порубочные остатки.
Удивительно, но у руководителя находящейся в состоянии банкротства «управляшки» Любови Алленых не было и тени сожаления о случившемся: «Переживут эти жасмины-розы, ничего с ними не случится. Нам было нужно быстро опилить деревья».
Любовь Алленых пообещала убрать порубочные остатки в четверг, но уже вчера бревна из палисадника убрали.
«Прошло два часа после статьи. Чудеса!» — говорит снявший эту чудную картину на телефон сын выращивающей розы пенсионерки.
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