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сегодня, 14:59
VK хочет запустить аналог китайского WeChat
В ближайшее время в магазинах приложений появится бета-версия цифровой платформы MAX.
Если продукт сможет интегрировать государственные сервисы, то Max потенциально может стать аналогом китайского WeChat, — сообщил источник, близкий к VK.
Представитель VK подтвердил, что в ближайшее время в магазинах приложений появится бета-версия Max. В ней будут доступны общение в мессенджере, звонки, голосовые сообщения и отправка файлов до 4 ГБ. Для звонков команда платформы уже установила дополнительные медиасерверы на всей территории страны и внедрила технологии машинного обучения для повышения качества передаваемой речи, — объяснил собеседник.
На первом этапе в приложении будет несколько инструментов для создания корпоративных чат-ботов. Компании смогут создавать свои мини-приложения на базе Max Bot API, например финансовые сервисы, каталоги товаров для магазинов, меню ресторанов и сервисы поддержки в Max, — заявил представитель VK.
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