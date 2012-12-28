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22 минуты назад

Победа не входила в тренерские планы?

Болельщики называют причиной поражения от «Локомотива-2» странные решения главного тренера липецких волейболисток.

В стартовом матче 12-го тура Высшей лиги «А» в Санкт-Петербурге липецкие волейболистки проиграли дублёршам калининградского «Локомотива» - 1:3.

Встретить весну в городе на Неве выпало липецким волейболисткам. А в первой игре с «Локомотивом-2» был шанс приправить к этому ещё и победу.

В первой партии липчанки вышли вперёд – 24:20 и, казалось, сет уже в кармане. Однако главный тренер Александр Горбатков отчего-то решил заменить блиставшую над сеткой Валентину Самарину и.… Без сильнейшей центральной блокирующей игра команды поблёкла настолько, что девушки из Калининграда не только отыграли четыре (!) сет-бола, но и завершили партию в свою пользу – 26:24…

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Ключевой момент. Липчанки в одном розыгрыше от победы в партии, но в итоге проиграли 6 мячей подряд

- Видимо, бесспорный выигрыш в этой партии не входил в планы главного тренера, - грустно шутили в социальных сетях липецкие болельщики.

Второй сет получился напряжённым, он тоже остался за «Локомотивом-2» - 25:22.

Навязать свою волю липецкая команда смогла только в третьем отрезке, который выиграла на «тянучке» - 29:27, но это помогло лишь избежать «сухого» поражения. Четвертый сет остался за девчатами из западного региона – 25:17 и 3:1 в матче. А вот если бы выиграли первый сет…

Самой результативной у липчанок стала Мария Ясницкая. «Липецкая мортира» выбила 2 эйса и принесла команде 23 очка в атаке.

Отметим, что у липчанок не выступали Полина Кокоза, Ева Касимова, Анастасия Хименец и Дарья Куманцева, о причинах отсутствия которых не сообщается.

Сегодня в 18:00 липчанок ждёт испытание лидером – местной «Корабелкой», которая безоговорочно лидирует в чемпионате. Шансов – ноль, но надеемся хотя бы на упорное сопротивление.
Волейбол
ВК «Липецк»
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