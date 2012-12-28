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сегодня, 14:12
В Белоруссии началась проверка боевой готовности Вооруженных сил
Проверка боевой готовности вооруженных сил началась в Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко.
«24 марта по поручению президента Республики Беларусь государственным секретариатом Совета безопасности Республики Беларусь начата проверка боевой готовности вооруженных сил», — говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.
По данным ведомства, личному составу одной из воинских частей предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач, в том числе осуществить загрузку материальных средств и осуществить выдвижение на один из полигонов вооруженных сил.
«В дальнейшем привлекаемым к проверке подразделениям предстоит провести мероприятия по инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне в назначенном районе, а также выполнить контрольные стрельбы из штатного вооружения», — сообщили в министерстве.
Для создания обстановки, приближенной к боевой, с учетом опыта современных военных конфликтов спланировано задействование как ударных, так и разведывательных БПЛА, а также авиации. В Минобороны обратили внимание на то, что во время проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.
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