Спасая свои сбережения, 18-летняя девушка перевела 264 000 рублей мошенникам

А 57-летняя женщина с пыталась заработать на инвестициях и на её имя оформили кредит на 600 000 рублей.

За выходные сразу несколько человек попались на типичные удочки мошенников, переведя деньги на «безопасный счёт» или пытаясь получить дополнительный заработок в интернете.Так, 18-летней девушке позвонили в мессенджере и сообщили о необходимости защитить деньги от посягательства третьих лиц.— В результате девушка перевела мошенникам 264 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.57-летняя женщина с 15 по 23 марта пыталась заработать на инвестициях. Но инвестор из неё так и не вышел: женщина сообщила свои конфиденциальные данные, и мошенники оформили на её имя кредитную карту на 600 000 рублей, а все деньги исчезли в неизвестном направлении.62-летняя женщина тоже хотела заработать на инвестициях и с её карты мошенникам ушло 36 000 рублей.В Долгоруково 44-летней женщине позвонили в менеджере и сообщили о необходимости перевести деньги на «безопасный счёт». По совету собеседника она установила приложение, перешла по ссылке и лишилась 80 000 рублей.39-летняя липчанка под предлогом получения дополнительного заработка лишилась 103 000 рублей.57-летняя женщина поговорила с «сотрудником ФСБ», продиктовала ему приходящие на телефон коды из SMS и лишилась 290 000 рублей.А 36-летняя женщина хотела заработать на майнинге криптовалюты и вложила в это... 6500 рублей. Но заняться майнингом ей предложили мошенники.