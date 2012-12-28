Сегодня в Липецке: крики мартовских котов, молодёжный лайфхак, как выйти на пенсию в любом возрасте
49-летний мужчина, который поджёг дом с женой, получил 10 лет и шесть месяцев строгого режима
Происшествия
158
35 минут назад
2
Спасая свои сбережения, 18-летняя девушка перевела 264 000 рублей мошенникам
А 57-летняя женщина с пыталась заработать на инвестициях и на её имя оформили кредит на 600 000 рублей.
Так, 18-летней девушке позвонили в мессенджере и сообщили о необходимости защитить деньги от посягательства третьих лиц.
— В результате девушка перевела мошенникам 264 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
57-летняя женщина с 15 по 23 марта пыталась заработать на инвестициях. Но инвестор из неё так и не вышел: женщина сообщила свои конфиденциальные данные, и мошенники оформили на её имя кредитную карту на 600 000 рублей, а все деньги исчезли в неизвестном направлении.
62-летняя женщина тоже хотела заработать на инвестициях и с её карты мошенникам ушло 36 000 рублей.
В Долгоруково 44-летней женщине позвонили в менеджере и сообщили о необходимости перевести деньги на «безопасный счёт». По совету собеседника она установила приложение, перешла по ссылке и лишилась 80 000 рублей.
39-летняя липчанка под предлогом получения дополнительного заработка лишилась 103 000 рублей.
57-летняя женщина поговорила с «сотрудником ФСБ», продиктовала ему приходящие на телефон коды из SMS и лишилась 290 000 рублей.
А 36-летняя женщина хотела заработать на майнинге криптовалюты и вложила в это... 6500 рублей. Но заняться майнингом ей предложили мошенники.
0
0
0
1
1
Комментарии (2)