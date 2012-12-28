Ельчанка отсудила 100 000 рублей за укусы безнадзорных собак

Пенсионерке пришлось пройти вакцинацию от бешенства. Укушенные рваные раны ног длительное время кровоточили, а на местах укусов остались шрамы.

Елецкий городской суд взыскал с Управлению коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец в пользу покусанной безнадзорными собаками пенсионерки компенсацию в 100 000 рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в октябре прошлого года в районе седьмого микрорайона Ельца на женщину напали две безнадзорные собаки. Пенсионерке пришлось пройти вакцинацию от бешенства. Укушенные рваные раны ног длительное время кровоточили, а на местах укусов остались шрамы.Кроме того, нападение собак вызвало шок, страх, появилась боязнь выхода на улицу и боязнь за своих близких. После укусов женщина была вынуждена посещать врачей: кардиолога, невролога, психотерапевта, а также делать прививки, сдавать анализы. Кроме того, была испорчена её одежда.Ельчанка попросила взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей и материальный ущерб в 5 000 рублей.В суде была установлена причинно-следственная связь между ненадлежащим исполнением Управлением коммунального хозяйства своих обязанностей и наступившими негативными последствиями. В результате в пользу пенсионерки взыскали 100 000 рублей в качестве возмещения морального вреда. Требование о компенсации материального ущерба не было удовлетворено ввиду отсутствия доказательств.