Из оставленной пенсионеркой у квартиры сумки украли 24 тысячи рублей

В краже подозревают 37-летнюю женщину.

В Данкове 37-летняя женщина задержана по подозрению в краже денег у пенсионерки.«27 февраля подозреваемая увидела на лестничной площадке многоквартирного дома оставленную 63-летней пенсионеркой у своей квартиры сумку с продуктами и похитила из кошелька 24 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Задержанная во всём призналась, деньги она успела потратить.Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.