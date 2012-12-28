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вчера, 15:02
7

Из оставленной пенсионеркой у квартиры сумки украли 24 тысячи рублей

В краже подозревают 37-летнюю женщину.

В Данкове 37-летняя женщина задержана по подозрению в краже денег у пенсионерки.

«27 февраля подозреваемая увидела на лестничной площадке многоквартирного дома оставленную 63-летней пенсионеркой у своей квартиры сумку с продуктами и похитила из кошелька 24 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Задержанная во всём призналась, деньги она успела потратить.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.

кража
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Толстый
вчера, 19:17
Я бы взял продуктами
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Man
вчера, 16:26
какое жуткое преступление было раскрыто.....
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Вот интересно
вчера, 16:07
А как вычислили воровку ? Она что, сама призналась и явилась с повинной ?
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Адвокат Черный
вчера, 16:46
Слдгасен, какая - то мутная и непонятная история...
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Гость
вчера, 16:14
Совесть замучила ...
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Александр Н.
вчера, 16:00
Жадность и желание халявы прямой путь к неприятностям.
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Р
вчера, 15:18
Видимо родители и в школе ей не объяснили что воровать тем более у пенсионеров последнее дело.
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