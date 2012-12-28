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Общество
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вчера, 15:02
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Из оставленной пенсионеркой у квартиры сумки украли 24 тысячи рублей
В краже подозревают 37-летнюю женщину.
«27 февраля подозреваемая увидела на лестничной площадке многоквартирного дома оставленную 63-летней пенсионеркой у своей квартиры сумку с продуктами и похитила из кошелька 24 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Задержанная во всём призналась, деньги она успела потратить.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.
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