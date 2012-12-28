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Происшествия
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вчера, 16:18
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Подростка-боксера из Ельца будут судить за избиение сверстника
Здоровью избитого мальчика был причинен тяжкий вред.
«По данным следствия, обвиняемый, имея навыки поставленных ударов в результате занятий боксом, 19 сентября 2024 года ходе конфликта на улице Черокманова в Ельце нанес ровеснику три удара кулаком по лицу, причинив закрытую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа. Данные повреждения расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью подростка. Потерпевший был госпитализирован и прошел курс длительного лечения», — сообщает областное управление Следкома.
Избиение произошло при свидетелях. Именно их показания легли в основу доказательственной базы. Вину подростка также подтвердили результаты следственных действий и судебных экспертиз.
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.
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