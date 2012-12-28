Подростка-боксера из Ельца будут судить за избиение сверстника

Здоровью избитого мальчика был причинен тяжкий вред.

Дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека расследовал СК. Обвиняемый — елецкий подросток, жертва — его ровесник.«По данным следствия, обвиняемый, имея навыки поставленных ударов в результате занятий боксом, 19 сентября 2024 года ходе конфликта на улице Черокманова в Ельце нанес ровеснику три удара кулаком по лицу, причинив закрытую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа. Данные повреждения расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью подростка. Потерпевший был госпитализирован и прошел курс длительного лечения», — сообщает областное управление Следкома.Избиение произошло при свидетелях. Именно их показания легли в основу доказательственной базы. Вину подростка также подтвердили результаты следственных действий и судебных экспертиз.Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.