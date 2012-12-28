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вчера, 15:28
19

Следом за выдрами в Липецкой области пересчитали ондатр

Поголовье этих водных животных растет.

В Липецкой области пересчитали ондатр. Как сообщили в управлении по охране, использованию объектов животного мира, их на территории региона 1696 особей.

«Учет проводился по берегам крупных рек – Дона и Воронежа с их притоками, так и на мелких прудах и озерах», — сообщили в управлении.

По сравнению с предыдущим учетом, прошедшим в прошлом году, количество ондатр увеличилось на 6,2%, несмотря на то, что эти зверьки — охотничий ресурс, их добыча разрешена с 15 октябри по 12 февраля.

В феврале в управлении подвели итоги подсчета численности бобров, норок и выдр. В Липецкой области обитает 2616 бобров европейских, 771 норка американская и 402 выдры.
учет животных
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Комментарии (19)

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Сначала новые
Бездельники
вчера, 20:53
Когда карасей посчитают?
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Любопытный
вчера, 19:58
И с них налоги тоже будут брать?
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Яша
вчера, 19:10
А скока курвабоберов у нас?
Ответить
Лена
вчера, 18:54
Я и есть выдрочка!
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Хочу
вчера, 19:27
Посчитать!
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Житель
вчера, 17:08
Опа ! Денюжки освоены !
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Анатолий
вчера, 17:03
Смех один, расскажите как вы это делаете и как отличаете подсчитанных от не подсчитанных, хорош ерундой заниматься и изображать деятельность работы. Это сделать не возможно.
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Саня
вчера, 17:10
Там формулы есть. Считаешь следы или наблюдаешь воочую определенное время. А потом умножаешь по заданной формуле. Как-то так. Хотя на практике пишется все от болды:)
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Костья
вчера, 17:01
А я * пересчитал.
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Выдрун
вчера, 16:40
Ля,ля,ля,ля,выдры выдрали меня!
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Ваха
вчера, 16:36
Лучше чиновников пересчитали Липецкой области
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Ботан
вчера, 16:21
А это точно точно? Или плюс минус
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