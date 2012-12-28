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Общество
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вчера, 15:28
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Следом за выдрами в Липецкой области пересчитали ондатр
Поголовье этих водных животных растет.
«Учет проводился по берегам крупных рек – Дона и Воронежа с их притоками, так и на мелких прудах и озерах», — сообщили в управлении.
По сравнению с предыдущим учетом, прошедшим в прошлом году, количество ондатр увеличилось на 6,2%, несмотря на то, что эти зверьки — охотничий ресурс, их добыча разрешена с 15 октябри по 12 февраля.
В феврале в управлении подвели итоги подсчета численности бобров, норок и выдр. В Липецкой области обитает 2616 бобров европейских, 771 норка американская и 402 выдры.
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