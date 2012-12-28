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2332
вчера, 23:15
2

Объявлен отбой красного уровня

Остается желтый уровень.

В Липецке и Липецком округе объявлен отбой красного  уровня «Угроза атаки БПЛА». При этом сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность» на всей территории Липецкой области.
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Житель Липецка
вчера, 23:26
Спасибо огромное нашим защитникам!
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Карга
вчера, 23:19
СПАСИБО нашим защитникам! Храни вас Господь!!!
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