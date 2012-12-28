Сегодня в Липецке: парад планет, работодатели обнаглели и начали тайком влезать в личные данные липчан
Интим не предлагать: 25-летняя липчанка заказала проститутку в подарок и нарвалась на мошенников
Из мэрии уходят председатель департамента и начальник МБУ «Управления благоустройства Липецка»
42-летний мужчина пытался обокрасть дом находящегося на СВО родственика, но был застигнут с поличным
Покупатель взыскал с продавца практически двукратную стоимость купленной в интернет-магазине плиты
Происшествия
2332
вчера, 23:15
2
Объявлен отбой красного уровня
Остается желтый уровень.
2
0
8
10
3
Комментарии (2)