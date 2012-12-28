Покупатель взыскал с продавца практически двукратную стоимость купленной в интернет-магазине плиты

Но пришлось судиться.

Липчанин купил в интернет-магазине комбинированную плиту за 25 521 рубль. Но после вскрытия упаковки с товаром он обнаружил, что на газовой плите была смещена верхняя варочная панель, а левый край замят вверх. Также было видно, что если верхнюю варочную панель установить на своё место, то не будут совпадать конфорки.Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области, покупатель обратился к продавцу с заявлением о расторжении договора купли-продажи и возврате денег, но эти требования были проигнорированы. И тогда липчанин пошёл в суд.Решением суда в пользу покупателя плиты присуждены 45 718 рублей. В эту сумму вошли уплаченные за товар 25 521 рубль, неустойка в 8 000 рублей, компенсация морального вреда в 2 000 рублей, судебные издержки в сумме 1 797 рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – 10 000 рублей.Добавим, что всего с начала этого года Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области предоставлены семь заключений по делам о защите прав потребителей в сферах физкультурно-оздоровительных услуг, финансовых услуг, жилищно-коммунальных услуг, а также по спорам, связанным бытовым обслуживанием населения и дистанционной куплей-продажей товаров.