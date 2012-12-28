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сегодня, 17:29
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Покупатель взыскал с продавца практически двукратную стоимость купленной в интернет-магазине плиты

Но пришлось судиться.

Липчанин купил в интернет-магазине комбинированную плиту за 25 521 рубль. Но после вскрытия упаковки с товаром он обнаружил, что на газовой плите была смещена верхняя варочная панель, а левый край замят вверх. Также было видно, что если верхнюю варочную панель установить на своё место, то не будут совпадать конфорки.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области, покупатель обратился к продавцу с заявлением о расторжении договора купли-продажи и возврате денег, но эти требования были проигнорированы. И тогда липчанин пошёл в суд.

Решением суда в пользу покупателя плиты присуждены 45 718 рублей. В эту сумму вошли уплаченные за товар 25 521 рубль, неустойка в 8 000 рублей, компенсация морального вреда в 2 000 рублей, судебные издержки в сумме 1 797 рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – 10 000 рублей.

Добавим, что всего с начала этого года Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области предоставлены семь заключений по делам о защите прав потребителей в сферах физкультурно-оздоровительных услуг, финансовых услуг, жилищно-коммунальных услуг, а также по спорам, связанным бытовым обслуживанием населения и дистанционной куплей-продажей товаров.
права потребителей
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Комментарии (2)

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Савелий
сегодня, 17:33
Государство и здесь в прибыли. Я про штраф 10 т.р.
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Ггг
сегодня, 17:49
Вообще-то штраф выплачивается покупателю,а не государству
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