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Покупатель взыскал с продавца практически двукратную стоимость купленной в интернет-магазине плиты
Общество
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сегодня, 17:29
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Покупатель взыскал с продавца практически двукратную стоимость купленной в интернет-магазине плиты
Но пришлось судиться.
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области, покупатель обратился к продавцу с заявлением о расторжении договора купли-продажи и возврате денег, но эти требования были проигнорированы. И тогда липчанин пошёл в суд.
Решением суда в пользу покупателя плиты присуждены 45 718 рублей. В эту сумму вошли уплаченные за товар 25 521 рубль, неустойка в 8 000 рублей, компенсация морального вреда в 2 000 рублей, судебные издержки в сумме 1 797 рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – 10 000 рублей.
Добавим, что всего с начала этого года Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области предоставлены семь заключений по делам о защите прав потребителей в сферах физкультурно-оздоровительных услуг, финансовых услуг, жилищно-коммунальных услуг, а также по спорам, связанным бытовым обслуживанием населения и дистанционной куплей-продажей товаров.
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