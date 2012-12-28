29-летний директор ремонтировавшей подъезд к Липецку фирмы осужден по делу о серии ДТП из-за дорожных работ

Колеса машин попадали в срез асфальта и автомобили заносило на встречку: пострадали шесть человек.

Вынесен приговор по резонансному уголовному делу о серии ДТП из-за дорожных работ, проводимых с нарушением требований безопасности.По данным GOROD48, 29-летний директор ООО «Арег» Петрос Дохолян приговорён к трём годам лишения свободы условно со штрафом в 100 000 рублей. Его фирма ООО «Арег» в 2022 году ремонтировала подъездную дорогу от трассы «Дон» к Липецку, а заказчиком работ выступала компания ООО «Автостройальянс». Петроса Дохоляна осудили по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ «Выполнение работ с нарушением требований безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».«Во время ремонта со 2 по 8 декабря 2022 года на подъездной дороге от М-4 «Дон» к Липецку произошла серия ДТП: во время движения колеса машин попадали в срез асфальтового покрытия, что приводило к заносу автомобилей на встречную полосу движения и столкновению с другими машинами. Были травмированы шестеро участников ДТП, в том числе новорожденный ребенок. Причиной аварий послужило проведение дорожно-строительных работ при отсутствии необходимых предупреждающих знаков», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при производстве работ возложена на руководителя фирмы-подрядчика, который признал свою вину, раскаялся в содеянном и принял меры к возмещению причиненного потерпевшим ущерба.Кроме того, Петрос Дохолян лишен права заниматься деятельностью, связанной с организацией, проведением строительства автомобильных дорог и автомагистралей, их обслуживанием и ремонтом сроком на 2 года.