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50 минут назад
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29-летний директор ремонтировавшей подъезд к Липецку фирмы осужден по делу о серии ДТП из-за дорожных работ

Колеса машин попадали в срез асфальта и автомобили заносило на встречку: пострадали шесть человек.

Вынесен приговор по резонансному уголовному делу о серии ДТП из-за дорожных работ, проводимых с нарушением требований безопасности.

По данным GOROD48, 29-летний директор ООО «Арег» Петрос Дохолян приговорён к трём годам лишения свободы условно со штрафом в 100 000 рублей. Его фирма ООО «Арег» в 2022 году ремонтировала подъездную дорогу от трассы  «Дон» к Липецку, а заказчиком работ выступала компания ООО «Автостройальянс». Петроса Дохоляна осудили по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ «Выполнение работ с нарушением требований безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«Во время ремонта со 2 по 8 декабря 2022 года на подъездной дороге от М-4 «Дон» к Липецку произошла серия ДТП: во время движения колеса машин попадали в срез асфальтового покрытия, что приводило к заносу автомобилей на встречную полосу движения и столкновению с другими машинами. Были травмированы шестеро участников ДТП, в том числе новорожденный ребенок. Причиной аварий послужило проведение дорожно-строительных работ при отсутствии необходимых предупреждающих знаков», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности при производстве работ возложена на руководителя фирмы-подрядчика, который признал свою вину, раскаялся в содеянном и принял меры к возмещению причиненного потерпевшим ущерба.

Кроме того, Петрос Дохолян лишен права заниматься деятельностью, связанной с организацией, проведением строительства автомобильных дорог и автомагистралей, их обслуживанием и ремонтом сроком на 2 года.
дороги
ДТП
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Комментарии (2)

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Гость
36 минут назад
Условно? Серьезно? Мда...слов нет
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А
36 минут назад
Принимал работу кто, тоже желательно спросить.
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