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30
5 минут назад

Выходные в Липецке: День защитника Отечества, народные гулянья, «Лыжня России»

Отобрали для вас лучшие события наступившего уикенда.

С 23 февраля!

Мужчин а наступающим праздником и всех читателей GOROD48 сегодня поздравит липецкая певица Ольга Владимирова – авторской песней «Обережная», которая прозвучала на недавнем концерте «Костры» в ОЦКНТ 29 января.

Видео Аркадия и Максима Свиридовых.


Февраль во всей красе

Уикенд получится вполне зимним. Оба дня на улице будет от -5 до -7 градусов и без осадков.

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Отключение воды

22 февраля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Белянского, 2; Бехтеева, 3, 5, 7, 9; Замятина, 1; Московской, 30, 30 стр. 2, 30 к. 3, 30 к. 4, 30 к. 5, 30е; Папина, 6. Без удобств останутся жители частного сектора на улицах Б. Хмельницкого, Достоевского, Крылова.

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23 февраля с 10:00 и до конца ремонта ни капли воды не упадет из кранов на улицах В. Музыки, 6; Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Студенческий городок, 16а, 14; а также на проезде Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 16, 18, 12, 14а.

Отключение света

22 февраля с 9:00 до 17:00 погаснет свет на улицах Архангельской, 10, 11, 13, 2, 7, 8, 9; Астраханской, 1, 1а, 9, 11, 13, 15, 17, 21; Силикатной, 16, 17, 18, 19, 19а, 20; ул. Усманской.

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День защитника Отечества обойдётся без плановых отключений электроэнергии.

«Лыжня России» всё-таки состоится

Забег перенесли с 8 февраля, когда снега было не найти ни в Липецке, ни в его окрестностях.Но 22 февраля в районе села Ленина массовой гонке быть! (0+). 

Регистрация участников шла всю неделю, но в день забега можно оформить документы, получить стартовый номер прямо на месте с 10:00. Несовершеннолетним участникам необходима справка от врача, взрослые сами принимают на себя ответственность за своё здоровье.

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Участие в красочных костюмах только приветствуется 

В 11:30 стартует фан-забег для всех желающих на 1 км, а в 12:00 – основной этап «Лыжни России»: забеги на 5 и 10 км.

Выходи гулять с папой

Альтернативой лыжному забегу может стать семейная анимационная программа в парке Победы (0+).

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В 11:00 на празднике «Выходи гулять с папой» маленьких гостей и их родителей ждёт анимированная программа и конечно, поздравление самых лучших на свете пап.

Музыка суровых времён

22 февраля в 17:00 концертный зал «Унион» приглашает на концерт Симфонического оркестра Липецкой филармонии под руководством главного дирижера Михаила Мясникова, который представит патриотическую программу из произведений Сергея Рахманинова и Мечислава Вайнберга (16+).

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Вечер начнется с исполнения рахманиновский «Симфонических танцев», созданных вскоре после начала Второй мировой войны в 1940 году.
Симфония №1 Мечислава Вайнберга посвящена ее воинам Красной армии, спасшим, по его словам, «не только человеческие жизни от гибели, но и отстоявшим многовековую культуру».

Филармония детям

А ещё в зале «Унион» Липецкой государственной филармонии вновь уделят внимание воспитанию нового поколения благодарных слушателей.

Проект «Музыка развивает» (0+) не только познакомит юных слушателей с базовыми музыкальными понятиями (громко-тихо, быстро-медленно, названиями нот и т.д.), но и разовьёт чувства и эмоции, обогатит новыми знаниями и т.д. Уникальные детские музыкальные инструменты позволят даже самым маленьким зрителям создать свою неповторимую музыку. 
Уроки ведёт орф-педагог Юлия Моисеенко.

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Занятия состоятся 22 февраля в 11:00, 12:30 и в 14:00.

Кино

Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) приглашает на просмотр фильма «Командир». Россия, 2023. Драма, боевик Режиссёры Александр Гурьянов, Тимур Хван (12+).

Геннадий Зайцев — обычный подросток в глухой уральской деревне. Он вырос в многодетной семье без отца, но сумел пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи и стать у истоков создания антитеррористического подразделения «Группа «Альфа». 1 декабря 1988 года в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ) террористы захватывают в заложники 32 ребёнка, учительницу и водителя. Под руководством Зайцева проходит сложнейшая операция, в результате которой все заложники были освобождены, а террористы арестованы. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,6.

В ролях: Кирилл Зайцев, Александр Жуков, Артём Ткаченко, Валерий Баринов.



Сеансы 22 февраля в 12:00, 15:00.

Великий художник

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) 22 февраля в 17:00 состоится лекция. Посвященная творчеству французского художника-модерниста Анри Матисса (1869 – 1954). Ведущая Ольга Трифонова расскажет о том, как жил и творил мастер, и познакомит с его самыми известными работами (16+).

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А. Матисс «Женщина на диване»

Вход свободный.

Камерный ансамбль

Если уж загляните в субботу в ЛОУНБ, то останьтесь в 15:00 и на творческую встречу с руководителем камерного ансамбля Ls-trio Татьяной Левитиной (12+).

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Татьяна Левитина

Перед зрителями выступят коллеги и друзья Татьяны Вячеславовны: Мария Воложанина, Анна Осокина, Лев Зиневич, Наталья Ртищева, Татьяна Золотых, Софья Овчинникова, Михаил Вербицкий. И, конечно же, вся музыкальная семья Левитиных — Игорь, Михаил и Мария.

Вход свободный.

«Что у крокодила на обед»

Спектакль с таким названием (6+) покажут 23 февраля в 13:01 в культурном пространстве «Прачечная» (Заводская площадь, 9 к. 2).

Спектакль-клоунада по сказке Р. Киплинга, в котором двое учёных-зоологов спорят между собой, имели ли в давние времена слоны хоботы... В конце оказывается, что совсем не в хоботах дело, а в том, какими качествами обладают их обладатели: от любопытства, до доброты, честности, любознательности и храбрости!

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Фото vk.com/vprachechnuyu

Панкратион

Самое мужественное событие выходных – чемпионат и первенство ЦФО по панкратиону (6+) в СК «Атлант» под Липецком в селе Копцевы Хутора (ул. Котовского, 1).

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Сильнейшие спортсмены со всей Центральной России начнут выяснять отношения по жестким правилам, близким к ММА 22 и 23 февраля с 9:00.

Театр

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) 22 февраля в 18:00 приглашает на спектакль «Не покидай меня» (12+).

Действие происходит в 1944 году в Белоруссии. Идет массированное наступление советских войск в западном направлении. Капитан Михасев получает в свое распоряжение разведгруппу для выполнения особого задания. Четыре вчерашние школьницы должны пройти специальную подготовку, проникнуть в тыл врага и ... погибнуть.

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23 февраля в 18:00 поставка «12 любящих сердец и ещё...» по рассказам Аркадия Аверченко (12+).

Вслед за автором режиссёр предлагает «поговорить о странностях любви». Рок незримо преследует каждого, кто рискнул дать волю чувствам, и случаются роковая ошибка, роковая неосторожность, роковые обстоятельства. Для одних они оборачиваются счастьем, для других наоборот. Плакать над этим или смеяться?..

Классика на сцене

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. театральная, 2) на выходных покажет спектакли по произведениям всемирно известных авторов: 22 февраля в 18:00 «Дон Жуан или Каменный гость» по пьесе Ж.Б. Мольера (12+).

А 23 февраля в 18:00 – «Безумный день или женитьба Фигаро» по пьесе П. Бомарше (12+).

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Для юных зрителей в субботу в 11:00 «Сказка о царе Салтане» (6+), в воскресенье в 11:00 – «Гуси-лебеди» А. Чалухиди (0+).

Дорогие липчане! Желаем вам приятных и насыщенных выходных. С помощью нашей рубрике вы можете сделать их ещё более яркими, посетив любое из выбранных событий. Это не единственный повод и на выходных не забывать о GOROD48. Мы работаем 24/7, поэтому у нас вы всегда можете узнавать самые свежие новости региона и страны и не снимете ни на день руку с пульса событий. Ждём вас снова и снова.
Выходные в Липецке
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