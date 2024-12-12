Выходные в Липецке: День защитника Отечества, народные гулянья, «Лыжня России»

Отобрали для вас лучшие события наступившего уикенда.





Видео Аркадия и Максима Свиридовых.

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Уикенд получится вполне зимним. Оба дня на улице будет от -5 до -7 градусов и без осадков.











22 февраля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Белянского, 2; Бехтеева, 3, 5, 7, 9; Замятина, 1; Московской, 30, 30 стр. 2, 30 к. 3, 30 к. 4, 30 к. 5, 30е; Папина, 6. Без удобств останутся жители частного сектора на улицах Б. Хмельницкого, Достоевского, Крылова.























День защитника Отечества обойдётся без плановых отключений электроэнергии.

Забег перенесли с 8 февраля, когда снега было не найти ни в Липецке, ни в его окрестностях.Но 22 февраля в районе села Ленина массовой гонке быть! (0+).





Регистрация участников шла всю неделю, но в день забега можно оформить документы, получить стартовый номер прямо на месте с 10:00. Несовершеннолетним участникам необходима справка от врача, взрослые сами принимают на себя ответственность за своё здоровье.











Участие в красочных костюмах только приветствуется





В 11:30 стартует фан-забег для всех желающих на 1 км, а в 12:00 – основной этап «Лыжни России»: забеги на 5 и 10 км.

Альтернативой лыжному забегу может стать семейная анимационная программа в парке Победы (0+).











Музыка суровых времён





22 февраля в 17:00 концертный зал «Унион» приглашает на концерт Симфонического оркестра Липецкой филармонии под руководством главного дирижера Михаила Мясникова, который представит патриотическую программу из произведений Сергея Рахманинова и Мечислава Вайнберга (16+).













Проект «Музыка развивает» (0+) не только познакомит юных слушателей с базовыми музыкальными понятиями (громко-тихо, быстро-медленно, названиями нот и т.д.), но и разовьёт чувства и эмоции, обогатит новыми знаниями и т.д. Уникальные детские музыкальные инструменты позволят даже самым маленьким зрителям создать свою неповторимую музыку.

Уроки ведёт орф-педагог Юлия Моисеенко.









Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) приглашает на просмотр фильма «Командир». Россия, 2023. Драма, боевик Режиссёры Александр Гурьянов, Тимур Хван (12+).











Сеансы 22 февраля в 12:00, 15:00.

















Вход свободный.

Если уж загляните в субботу в ЛОУНБ, то останьтесь в 15:00 и на творческую встречу с руководителем камерного ансамбля Ls-trio Татьяной Левитиной (12+).













Татьяна Левитина

Спектакль с таким названием (6+) покажут 23 февраля в 13:01 в культурном пространстве «Прачечная» (Заводская площадь, 9 к. 2).





Самое мужественное событие выходных – чемпионат и первенство ЦФО по панкратиону (6+) в СК «Атлант» под Липецком в селе Копцевы Хутора (ул. Котовского, 1).









Действие происходит в 1944 году в Белоруссии. Идет массированное наступление советских войск в западном направлении. Капитан Михасев получает в свое распоряжение разведгруппу для выполнения особого задания. Четыре вчерашние школьницы должны пройти специальную подготовку, проникнуть в тыл врага и ... погибнуть.











Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. театральная, 2) на выходных покажет спектакли по произведениям всемирно известных авторов: 22 февраля в 18:00 «Дон Жуан или Каменный гость» по пьесе Ж.Б. Мольера (12+).





А 23 февраля в 18:00 – «Безумный день или женитьба Фигаро» по пьесе П. Бомарше (12+).









Мужчин а наступающим праздником и всех читателей GOROD48 сегодня поздравит липецкая певица Ольга Владимирова – авторской песней «Обережная», которая прозвучала на недавнем концерте «Костры» в ОЦКНТ 29 января.23 февраля с 10:00 и до конца ремонта ни капли воды не упадет из кранов на улицах В. Музыки, 6; Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Студенческий городок, 16а, 14; а также на проезде Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 16, 18, 12, 14а.22 февраля с 9:00 до 17:00 погаснет свет на улицах Архангельской, 10, 11, 13, 2, 7, 8, 9; Астраханской, 1, 1а, 9, 11, 13, 15, 17, 21; Силикатной, 16, 17, 18, 19, 19а, 20; ул. Усманской.В 11:00 на празднике «Выходи гулять с папой» маленьких гостей и их родителей ждёт анимированная программа и конечно, поздравление самых лучших на свете пап.Вечер начнется с исполнения рахманиновский «Симфонических танцев», созданных вскоре после начала Второй мировой войны в 1940 году.Симфония №1 Мечислава Вайнберга посвящена ее воинам Красной армии, спасшим, по его словам, «не только человеческие жизни от гибели, но и отстоявшим многовековую культуру».А ещё в зале «Унион» Липецкой государственной филармонии вновь уделят внимание воспитанию нового поколения благодарных слушателей.Занятия состоятся 22 февраля в 11:00, 12:30 и в 14:00.Геннадий Зайцев — обычный подросток в глухой уральской деревне. Он вырос в многодетной семье без отца, но сумел пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи и стать у истоков создания антитеррористического подразделения «Группа «Альфа». 1 декабря 1988 года в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ) террористы захватывают в заложники 32 ребёнка, учительницу и водителя. Под руководством Зайцева проходит сложнейшая операция, в результате которой все заложники были освобождены, а террористы арестованы. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,6.Кирилл Зайцев, Александр Жуков, Артём Ткаченко, Валерий Баринов.В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) 22 февраля в 17:00 состоится лекция. Посвященная творчеству французского художника-модерниста Анри Матисса (1869 – 1954). Ведущая Ольга Трифонова расскажет о том, как жил и творил мастер, и познакомит с его самыми известными работамиПеред зрителями выступят коллеги и друзья Татьяны Вячеславовны: Мария Воложанина, Анна Осокина, Лев Зиневич, Наталья Ртищева, Татьяна Золотых, Софья Овчинникова, Михаил Вербицкий. И, конечно же, вся музыкальная семья Левитиных — Игорь, Михаил и Мария.Вход свободный.Спектакль-клоунада по сказке Р. Киплинга, в котором двое учёных-зоологов спорят между собой, имели ли в давние времена слоны хоботы... В конце оказывается, что совсем не в хоботах дело, а в том, какими качествами обладают их обладатели: от любопытства, до доброты, честности, любознательности и храбрости!Сильнейшие спортсмены со всей Центральной России начнут выяснять отношения по жестким правилам, близким к ММА 22 и 23 февраля с 9:00.Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) 22 февраля в 18:00 приглашает на спектакль «Не покидай меня»23 февраля в 18:00 поставка «12 любящих сердец и ещё...» по рассказам Аркадия АверченкоВслед за автором режиссёр предлагает «поговорить о странностях любви». Рок незримо преследует каждого, кто рискнул дать волю чувствам, и случаются роковая ошибка, роковая неосторожность, роковые обстоятельства. Для одних они оборачиваются счастьем, для других наоборот. Плакать над этим или смеяться?..Для юных зрителей в субботу в 11:00 «Сказка о царе Салтане» (6+), в воскресенье в 11:00 – «Гуси-лебеди» А. Чалухиди