На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 22 февраля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах № 6 по улице Папина, №№ 30, 30 стр. 2, 30 к. 3, 30 к. 4, 30 к. 5, 30е по улице Московской, №№ 3, 5, 7, 9 по улице Бехтеева, № 1 по улице Замятина, № 2 по улице Белянского, в частном секторе улиц Хмельницкого, Достоевского, Крылова.Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.22 февраля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13 по улице Архангельской, №№ 1, 1а, 9, 11, 13, 15, 17, 21 по улице Астраханской, №№ 16, 17, 18, 19, 19а, 20 по улице Силикатной, также улицу Усманскую.