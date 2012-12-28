Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке снова воняет навозом
Общество
Хакеры взломали общешкольную конференцию и запустили непристойный контент
Происшествия
В Липецке простились с убитой Еленой Гладких
Происшествия
Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
Происшествия
Липчанка родила богатыря: малыш весит 5734 грамма
Общество
Липецкая вечЁрка: возможный мэр Ельца, скандал в школах и новый способ мошенничества
Общество
Сергей Кажакин арестован на два месяца
Общество
Гранатомётчик из Становлянского округа погиб на СВО
Общество
Водитель «Опеля» вбил в забор «Рено»
Происшествия
Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»
НЛМК Live
Читать все
В «нехорошей» квартире с видом на центр Липецка нашли ребенка
Общество
Депутату облсовета Анатолию Емельянову предъявлено обвинение в мошенничестве
Происшествия
В Данковском районе спасли прибившегося к людям голодного ослабленного кабана
Общество
В МЧС не ждут паводка в Липецкой области
Общество
В Липецкой области подорожали чай и мука, подешевели макароны
Экономика
40-летний липчанин переписывался от имени бывшей жены с её знакомыми
Происшествия
67-летняя женщина по совету специалиста «Росфинмониторинга» перевела мошенникам 840 000 рублей
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области днем до -8
Погода в Липецке
Новые тарифы на электроэнергию: кому положены льготы и как их получить
Общество
Читать все
Общество
273
31 минуту назад
1

На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 22 февраля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах № 6 по улице Папина, №№ 30, 30 стр. 2, 30 к. 3, 30 к. 4, 30 к. 5, 30е по улице Московской, №№ 3, 5, 7, 9 по улице Бехтеева, № 1 по улице Замятина, № 2 по улице Белянского, в частном секторе улиц Хмельницкого, Достоевского, Крылова. 

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

22 февраля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13 по улице Архангельской, №№ 1, 1а, 9, 11, 13, 15, 17, 21 по улице Астраханской, №№ 16, 17, 18, 19, 19а, 20 по улице Силикатной, также улицу Усманскую. 

отключения
0
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
мменеджер
25 минут назад
с выходными!
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить