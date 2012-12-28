Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
67-летняя женщина по совету специалиста «Росфинмониторинга» перевела мошенникам 840 000 рублей
Общество
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31 минуту назад
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На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 22 февраля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
22 февраля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13 по улице Архангельской, №№ 1, 1а, 9, 11, 13, 15, 17, 21 по улице Астраханской, №№ 16, 17, 18, 19, 19а, 20 по улице Силикатной, также улицу Усманскую.
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