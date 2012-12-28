Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Хирурги в задонской поликлинике провели операцию по усмирению неадеквата
Происшествия
«Продиктуйте код домофона»: по сети расходится предупреждение о новом способе мошенничества
Общество
В Липецкой области ночью местами до -22
Погода в Липецке
Липчанин выстрелил себе в лицо из самодельного пугача
Происшествия
Хакеры взломали общешкольную конференцию и запустили непристойный контент
Происшествия
Дело о резонансном ДТП с тремя сбитыми девочками-пешеходами дошло до суда
Происшествия
Липецкая вечЁрка: возможный мэр Ельца, скандал в школах и новый способ мошенничества
Общество
Липчанка родила богатыря: малыш весит 5734 грамма
Общество
Цены на бензин снова подскочили вверх
Экономика
В Липецкой области наградили лучших инженеров
Общество
Читать все
Липчанка родила богатыря: малыш весит 5734 грамма
Общество
В Липецке снова воняет навозом
Общество
На выезде из 27-го микрорайона на улицу Кривенкова — тройная авария
Общество
Водитель «Опеля» вбил в забор «Рено»
Происшествия
33-летнего липчанина будут судить за поджог «Тойоты»
Происшествия
Изображение «Ласточкина гнезда» обошлось в 105,9 тысячи рублей
Происшествия
Два человека пострадали в пожаре на улице Орджоникидзе
Происшествия
Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
Происшествия
Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»
НЛМК Live
Гранатомётчик из Становлянского округа погиб на СВО
Общество
Читать все
Происшествия
299
55 минут назад
2

Изображение «Ласточкина гнезда» обошлось в 105,9 тысячи рублей

Крымский музей судился с липецким ООО.

Арбитражный суд вынес решение о взыскании убытков с липецкой фирмы за неправомерное использование в коммерческих целях изображения замка «Ласточкино гнездо».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд к ООО «Бастай» обратилось государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Дворец-замок «Ласточкино гнездо» и потребовало взыскать упущенную выгоду в 105,9 тысячи рублей за неправомерное использование в коммерческих целях изображения дворца без разрешения дирекции музея. Факт незаконного использования изображения дворца подтверждался выпиской из реестра товарных знаков.

При этом использовать изображение дворца можно быть только с разрешения дирекций музея и за определённую плату.

Сначала бюджетное учреждение направило в адрес ООО «Бастай» претензию, а потом обратилось в суд, который встал на сторону музея.
авторские права
0
0
2
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Виктор
13 минут назад
Вот от бездельников уже тошнит. Ну пусть назвали и что кого-то обьели, кто-то пострадал. Нет нашлись кому все поперёк горла, спать не могут, лишь бы срубить по лёгкому.???
Ответить
Бим
15 минут назад
А центробанк тоже отчисляет музею за возможность печати этого гнезда на банкнотах?
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить