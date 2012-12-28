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Происшествия
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55 минут назад
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Изображение «Ласточкина гнезда» обошлось в 105,9 тысячи рублей
Крымский музей судился с липецким ООО.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд к ООО «Бастай» обратилось государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Дворец-замок «Ласточкино гнездо» и потребовало взыскать упущенную выгоду в 105,9 тысячи рублей за неправомерное использование в коммерческих целях изображения дворца без разрешения дирекции музея. Факт незаконного использования изображения дворца подтверждался выпиской из реестра товарных знаков.
При этом использовать изображение дворца можно быть только с разрешения дирекций музея и за определённую плату.
Сначала бюджетное учреждение направило в адрес ООО «Бастай» претензию, а потом обратилось в суд, который встал на сторону музея.
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