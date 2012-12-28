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Происшествия
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47 минут назад
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33-летнего липчанина будут судить за поджог «Тойоты»
Но загорелись сразу две машины.
«Причиненный ущерб потерпевший оценил в 71 тысячу рублей. В результате возгорания иномарки пламя переместилось на припаркованный рядом автомобиль «Мазда». Его 37-летнему владельцу причинен ущерб в 150 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности по наркотической статье.
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